NCO國樂頻道開播 幸福美滿到花蓮



(中央社訊息服務20170221 16:08:15)臺灣國樂團NCO國樂頻道開播囉！106年「幸福美滿」列車首站開往花蓮，分別於2月22日、23日兩日展開10場次的國樂教育推廣音樂會，本次音樂會精心挑選大、小朋友耳熟能詳的曲目，以教育推廣的角度重新詮釋音樂篇章，除了讓花蓮鄉親一窺國樂團編制下不同器樂的演奏特色及樂器構造，更可以近距離欣賞一系列國樂美妙篇章！



「臺灣最美麗的風景是人！」，來到風光明媚的花蓮，臺灣國樂團傳遞社會正能量，除了優美的風景，更有濃郁的人情味。此次特別企劃國樂幸福、美滿兩頻道分別帶入榮民之家、監獄、社區及校園，以「社會關懷」為立基，榮民之家演出的國樂美滿頻道，將帶給大朋友們《陽明春曉》、《草螟弄雞公》、《鄉村抒懷》等多首國樂經典樂曲，從俏皮旋律到感懷樂音中，希冀讓長輩們感受臺灣國樂團帶來的關懷與溫暖；而在花蓮監獄演出的國樂幸福頻道，則規劃有《客家歌謠聯奏》、《九百九十九朵玫瑰》、《喜慶鑼鼓》多首家喻戶曉的經典曲目，把喜氣飛揚的氣息渲染更生朋友們，鼓舞聽眾擁有正面人生價值觀。 藝術需要從小扎根與啟蒙，配合「藝術與人文」課程的推動，臺灣國樂團本次特別挑選花蓮縣有培育參加國樂合奏比賽的明恥國小、明義國小與東華大學附設實驗國民小學，為他們設計了一套《探索國樂─森林系列》作品，以教育劇場的形式，由熟稔音樂的主持人扮演說書人的角色，將國樂樂曲串聯成童趣的主題音樂故事，帶領大小朋友們進入國樂奇幻森林，藉由各項器樂演奏，讓聽眾們認識不同國樂樂器的特色與構造，提升學童欣賞國樂的能力，傳送珍愛森林及對土地的關懷意識。



為了讓更多花蓮鄉親有機會親近國樂樂章，2月22日（三）慈濟大學場(205B演藝廳)特別規劃於晚間19時30分演出，開放花蓮鄉親免費入場，一同感受臺灣國樂團「用國樂訴說臺灣最美的故事」。更多演出資訊歡迎上臺灣國樂團官網(http://www.ncfta.gov.tw/nco_72.html)及FB粉絲頁查詢。



國樂幸福頻道：2月22日(三) 14:30 花蓮監獄、19:30慈濟大學(19:00開放入場，免費觀賞)2月23日(四) 11:10、15:00 明恥國小



國樂美滿頻道：2月22日(三) 14:00 花蓮榮民之家中正堂 10:30、11:20 東華大學附設實驗國民小學2月23日(四) 11:20、13:25、14:15明義國小



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209070.aspx