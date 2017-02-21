九十歲佛光碩士新生葉信康開學 自許做甚麼像甚麼



(中央社訊息服務20170221 15:54:18)佛光大學本周開學，一名新進的碩士班學生葉信康第一天上學，年近七旬的楊朝祥校長，看到他卻自嘆「你看起來比我年輕，怎麼可能是九十歲呢？」楊校長說，葉信康成為佛光大學的正式學生，不僅是活到老、學到老的例證，更可以啟發佛光大學的師生，學習永不嫌遲，學習永無止境。 葉信康稍早就讀佛大的傳播所碩士學分班，今年以第一名成績考上傳播系碩士班並提前入學。傳播系主任陳才說，九十歲的葉信康在中壢學分班上課時，都親自開車到車站接老師，並且幫同學開啟教室準備上課。葉信康則說，現在他的身分就是學生，所以要做甚麼像甚麼。 民國十七年元月十五日出生的葉信康，浙江臨海人，入伍四十年，從民國三十五年從軍擔任通信上士開始，一路經過軍旅歷練和升等，民國七十四年屆齡，於國防部統一通訊指揮部少將指揮官任內退休。他不僅好學不倦，為了彌補文職學歷，他花了十七年的時間，修讀空中大學四個學系畢業。由於他熱心公益，服務群眾，被公推為桃園縣國立空中大學校友會理事長兩屆四年，又選為全國空大校友會理事長一屆，連續兩年獲得內政部全國性社團評鑑「甲等獎」。 葉信康說，九十三年他卸下校友會的職務，學業和工作都完成，無事一身輕，偕太太過著閒雲野鶴雲遊四海生活，足跡遊遍五大洲和中國大陸。一年前，與佛大傳播所校友、空大兼任助理教授廖建智博士聚會，經他介紹母校開設中壢碩士學分班，因緣際會修讀傳播學門，獲得許多師長鼓勵，正式報考碩士班獲得錄取。 葉信康說，他很珍惜這個重回校園的機緣，尤其佛光大學校園優美，楊朝祥校長開明溫和，老師們專業熱誠，讓他第一天進到佛大就覺得如沐春風。他一定會好好學習，多用心思，做甚麼像甚麼。（20170221）



訊息來源：佛光大學



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