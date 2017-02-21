紀念二二八臺史博不放假 開啟「我們」與二二八事件的連結與對話



(中央社訊息服務20170221 14:46:39)位於臺南的國立臺灣歷史博物館為了紀念二二八，228連假期間將連日舉辦一連串適合不同年齡層的推廣活動，包含二二八臺日學者座談會、見證二二八影像講座、手作紀念、繪本說故事、主題導覽及特展深度導覽等，期望各世代的臺灣人以多元方式感受、拼貼、理解這段傷痛的歷史，並開啟「我們」與事件的連結與對話。



臺史博於二二八事件70週年之際推出「228．七Ｏ：我們的二二八特展」，展出二二八事件中犧牲的臺灣著名畫家陳澄波之遺書及受害時身上穿著的衣物等。日前，臺史博舉辦了首場特色導覽，由陳立囓生（陳澄波長孫、現任陳澄波文化基金會董事長）從一位藏畫的女人-張捷（陳澄波妻子）講起，帶領現場觀眾解讀陳澄波文物以及物件對於陳澄波家族的意義。年紀最小的十歲聽眾不僅帶著一整套陳澄波繪本讀物到現場請陳立躞惘W，還關切地詢問陳立瓥怮嵿N如何處理這批陳澄波遺物。這批見證二二八事件的關鍵證物已由陳澄波文化基金會捐贈予臺史博，此次將隨特展展出至5月21日止。



繼「陳澄波物件」導覽活動後，連假首日臺史博將邀請臺南知名外科王克紹醫師(王育霖次子)透過文物還原其父親的人生軌跡；見證二二八─受害者及其家屬群像的攝影師潘小俠及主筆楊碧川也將現身「噤聲四十年」展區與大家共同紀念屆滿70週年的前夕。兩場活動均安排展出文物的提供者現身展場，經由講述自己的生命歷程故事，帶領大家真切感受二二八這段傷痛的歷史。



自去年底開展，臺史博以綜觀、微觀及當代三個面向辦理「228•七Ｏ：我們的二二八講座」，2月中由陳永興主講「二二八公義和平運動與臺灣社會的轉型正義」，現場不僅滿座，還有聖功女中歷史老師帶數名學生前來聽講，並率先提問。後續將陸續由李筱峰、許雪姬、花亦芬、薛化元等講師應邀為二二八之後的我們指引方向。此系列講座活動特別提供酷卡供集章蓋用，臺史博將準備「繫」取二二八的片語紀念章、「三月洪水感溫杯」等特展宣導品以及其他多項好禮供集點兌換。



臺史博表示，展出「228．七Ｏ：我們的二二八特展」作為此事件的紀念之外，以「歷史與記憶的交錯—二二八臺日學者座談會」進行歷史與記憶的深度對談、以繪本說故事帶領親子家庭透過勇氣與希望的故事來認識人權，另有七十週年當日限定手作「來自1947的紀念品」以及「我們的二二八」特展策展人深度導覽，讓我們經由各種媒介或自己的方式來填補這段歷史記憶，更加認識二二八，拼湊我們的過去、展望我們的未來。展覽至2017年5月21日止，於臺史博展示教育大樓4樓第2特展室展出，相關活動資訊可至臺史博官網（www.nmth.gov.tw）及臉書查詢。



訊息來源：文化部



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