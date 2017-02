勤業眾信發布2017年全球生技醫療產業展望 創新技術加速生技醫療轉型 重塑產業新面貌



(中央社訊息服務20170221 14:23:21)勤業眾信聯合會計師事務所今(21)發佈「2017年生技醫療產業展望」報告,內容指出轉譯醫學、醫療數位化、人工智慧、大數據與分析技術等創新技術將加速全球生技醫療產業的轉型腳步。在這波趨勢之下,台灣市場看好臨床研發合作後續發展及未來海外市場布局,預計台灣生技醫療產業也將隨著全球趨勢邁入另一波成長,展現新面貌。



勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全表示,今年全球生技醫療產業仍持續面臨成本壓力、醫療改革、經濟及政治波動帶來的挑戰,但隨著穿戴式裝置普及,次世代定序技術(NGS)及免疫治療等技術發展,預期可為2017年生技醫療產業注入新的成長動能。



2017年全球生技醫療產業五大重點趨勢



一、成本管理為首要任務受制於各國的醫療改革政策、經濟波動以及政治不穩定性等多重因素,企業可預期2017年的營運及研發成本將越來越高。為了因應成本及價格管理的考量,生技公司發展出兩種策略:數位化供應鏈網絡,以及採用全程 (End to end, E2E) 的數據管理策略。前者透過資訊的整合來調節生產與銷售狀況;後者則是自產品開發初期便不斷累積實證數據,藉以管理產品的生命週期,一方面加速產品上市的審查,一方面蒐集病患的使用經驗,也可作為日後與保險業者等單位議價時的參考。



醫療照護方面,隨著醫療支出的增加,可以預期成本管控成為醫療服務提供者最大的挑戰。2015年美國國會通過《醫療服務可及性與兒童健康保險項目再授權法案》 (Medicare Access and CHIP Reauthorization Act, MACRA),隔年起則逐步依此調整收費方式,此舉大幅改變了以往美國醫療照護產業的收費模式,而後續影響仍有待觀察。



二、創新技術驅使生醫企業建立跨界生態圈勤業眾信報告指出,次世代定序技術、3D列印技術、免疫治療、人工智慧、定點照護檢驗(Point-of-care Testing, POCT)、虛擬實境、應用社群改善病患體驗、生物感測、便利照護以及遠距照護將為2017年度的十大醫療照護創新應用。以美國地區為例,根據2016年Deloitte調查顯示,已有近六成的醫生開始使用行動裝置開處方,因此隨著科技的創新逐漸滲透人類生活,醫療照護業者勢必將跳脫醫療領域去拓展跨界的商業生態圈。



此外,因應藥廠採用E2E的數據管理策略來提高研發效率,實驗數據的使用及其安全性則相對受重視,因而區塊鏈技術在此扮演了重要地位。預期未來臨床創新將著重於轉譯醫學、醫療數位化、人工智慧、大數據與分析等四大面向。



三、病患對治療的參與程度提高隨著人手一機的時代來臨,資訊較以往更容易取得,在醫療照護領域中可以發現消費者參與(Consumer engagement)的程度正逐漸提升,而病患及其家屬對於醫藥產品的認識亦快速增加,瞄準這波趨勢,生物科技廠商發展出 “Beyond the pill” 的模式,增加與產品使用者的互動。生醫企業透過雲端服務採集病患實際資訊並以數據分析改善醫療成果,擴大產品使用效能,並結合社群媒體的使用,將可望進一步貼近使用者,打造出有別以往的數位生態圈。



四、營運模式持續轉型面臨醫療成本增加帶來的營運壓力,生技醫療產業也開始尋求更有效率的營運模式,為提升資源使用率,透過併購及合作分散營運風險的個案已屢見不鮮。例如,沃爾瑪 (Walmart)等大型賣場中開設藥局,其平價便利的醫療服務打破市場原有的交易模式,成為新興的市場破壞者。



綜觀2016年的生技產業全球併購活動,雖然熱絡依舊,但已難見到大型併購案。展望2017年,雖然市場透露出高度不確定性,但仍可預期全球生醫產業的整併活動持續進行,而生技公司藉由產品共同開發、重建產品組合與業務等多重轉型的方式來提升品質、降低成本及加速效率,也可提供企業更多成長機會。



五、數位化使法規遵循重要性與日俱增在高度法規管制的產業環境中,生技醫療產業在2017年的法規遵循議題仍將聚焦於網路安全。隨著生醫企業的營運越來越仰賴資訊數位化,網路安全、個人隱私及智慧財產權保護等問題便顯得日益重要。



2017年台灣生技醫療產業發展與挑戰



台灣生醫產業涵蓋了生技製藥、醫療器材、醫療照護與農業生技四大領域,然各領域的市場特性差異甚大,以下從中彙整出四項主要趨勢:



一、合作模式提升臨床研發的效率根據勤業眾信調查,台灣新藥公司有許多產品線陸續進入第二及三期臨床試驗,與國際藥廠接續完成臨床實驗後期並申請國際藥證上市,以加速藥物開發的效率。



虞成全表示,目前部分國際的委託臨床試驗公司已建置臨床試驗資料管理系統,隨著區塊鏈的技術發展,其便於資料傳遞與資訊保護的優勢將在新藥開發的程序上扮演重要角色。然而,由於國際市場相當重視臨床試驗的累積,未來台灣的新藥研發公司在研發資料管理及受試病患隱私權等法規議題勢必將面臨更多的挑戰。



二、強化海外市場布局力道隨著美國及日本逐漸提高學名藥的採用比例,台灣藥廠包括南光、永信、美時等均已陸續展開海外布局,預期西藥製劑出口將成為引領2017年台灣製藥產業成長的重要推力。此外,由於政府推動新南向政策,東協的投資議題也開始備受重視。目前台灣藥廠投資東協已有少數成功案例,然而,東協各國藥物市場的胃納量與採購系統差異甚大,投資的成本及風險不容小覷。



因此,虞成全建議,台灣藥廠可透過已成功建構通路的企業,先了解市場規則後,再評估是否投入,尤其中大型藥廠在海外投資時應注意稅基侵蝕與利潤轉移 (Base Erosion and Profit Shift, BEPS) 議題,事先做好投資稅務規劃。



就醫療照護面向而言,國際醫療服務已在台灣行之有年,但受制於國內大型醫院服務同質性高、跨國醫療保險給付限制多、投入資源及人員訓練不足、國際化行銷不足、價格競爭等種種因素,市場仍有很大的成長空間。此外,台灣公私立醫院也積極成立國際醫療服務門診以服務海外病患,或建置諮詢團隊,西進輔導中國醫院以通過國際評鑑。隨著中國諮詢業務的快速成長,醫院勢必須將其業務權利金或服務費的稅務議題納入考量。



三、創新技術加速營運模式轉型隨著大數據的需求增加,醫療器材產業也開始將產品結合3D列印技術、雲端及互聯網,打造數位化資訊管理平台,諸類創新技術將大幅改變醫療器材產業的生態。美國在2016年底發布醫療器材的網路安全指南中也建議,今後企業在布局時已無法忽視資訊安全議題的重要性。



此外,台灣生醫產業開始倡導以患者疾病為核心的照護模式,透過數位資訊平台分享患者的生活模式及生理資訊,並結合跨專業、跨科別、甚至跨單位的團隊合作模式,將可提升患者的健康管理及癒後照護。一個結合醫療、護理、營養及社工等的專業團隊將可提供更全面的服務,同時可預期未來異業資源整合,與互聯網整合的醫療器材將有龐大的發展前景。



四、農企導入新營運模式新農民的崛起帶來新的管理思維,使得傳統的農田管理及農企運作方式逐漸受到挑戰。新農民對數位化資訊系統的接受度高,並引進其他產業的營運經驗,也讓農企業的營運轉型更顯多樣,特別是在合理用藥、數位化工具的應用以及營運模式創新上帶來最多的改變。新農民了解消費者購物習慣的生態、重視合理用藥的農法,也推廣農產品履歷,同時導入數位化工具,包括農產品種植管理、產銷庫存管理,甚至連結電子商務平台,塑造自有品牌,跨出傳統的經銷模式,為營運模式帶來創新。



虞成全表示,當創新技術影響了所有的生技醫療產業,企業必須從過去一招打天下的方式轉為跨部門的合作模式。因此,藉由新興技術了解消費者如何參與,讓產品更貼近人的需求,這是企業因應產業環境變化投入的努力,也是生技醫療產業於2017年奠定永續發展的基礎。



更多關於生技醫療產業發展與對於市場的潛在衝擊等重點,歡迎參閱報告內容:http://deloi.tt/2m3ztSA (Deloitte Global, Life Sciences & Health Care Outlook 2017)



