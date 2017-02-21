金雞郵資票中央社 (2017-02-21 14:22)
金雞郵資票
(中央社訊息服務20170221 14:22:11)中華郵政公司繼105年發行生肖系列郵資票「禧猴郵資票」後，續採值年生肖為主題，訂於106年2月23日發行「金雞郵資票」1款。金雞圖案以剪紙風格呈現，一對彩色金雞襯以明亮的黃色及桃紅色雞冠花圖紋，象徵吉祥如意。每枚郵資票左下方印有3個英文字母組成之卷號及4碼阿拉伯數字組成之序號，每卷1,000枚，共發行880卷。本款郵資票共配置於全省64處郵資票出售機，相關地點請以中華郵政全球資訊網(http://www.post.gov.tw)查詢。
配合郵資票發行，特印製相關首日封，提前於2月21日發售；另推出精美郵摺一式2款(1款面值以紅色打印8,000本，另1款以黑色打印2,000本)，於郵資票發行當天供售，郵摺內均含面值9元、13元、15元、17元金雞郵資票各1枚、「新年郵票(105年版)」1套2枚及小全張1張，並附金雞郵資票樣張1枚，每本售價新臺幣200元，歡迎至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。
聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209063.aspx
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