刀彩豐情 — 陳瑞瑚個展中央社 (2017-02-21 14:02)
刀彩豐情 — 陳瑞瑚個展
(中央社訊息服務20170221 14:02:21)60歲的藝術創作者陳瑞瑚，出生於臺南，現居高雄市，一段在鄉居成長期間，積澱在身心中的鄉情文化及人文內涵，是陳瑞瑚在創作中，最能深切表達其懷鄉舊情的藝術本質。106年2月22日至3月8日在文化部所屬國立臺南生活美學館辦理「刀彩豐情」個展，歡迎各界踴躍參觀!
陳瑞瑚是位純粹以單支畫刀油彩創作的畫家，數十年來從未改變，直到世界大呼節能減碳的今日，他捨棄以油劑做媒介及洗筆的污染，也算為環保盡點心力。陳瑞瑚於1978年在台北市辦理首次個展，之後於國立國父紀念館、國立中正紀念堂、國立臺灣藝術教育館、高雄市立美術館、全省各社教館、文化局及國內外等地之個展已累積展出404次，並於全國美展、省展及各大展獲得多項殊榮及肯定，他的單畫刀所呈現出來的風物與人文景緻，始終走在尖端。
陳瑞瑚認為摯真的創作，是表現當下人與自然及其環境的一種調和，以之對生活、環境及思緒與感覺，深刻而確切的觀察，達到一種趨近於自省和情感的表達藝術貴乎真實，但所謂真實並非指平凡的意味，要具內面的真實才能肇始及自然真理中；對他而言，創作中隨處現其鄉居情懷，在其古厝光影、山野風情及林間所見，均帶有人文舊事風采，由此探知陳瑞瑚自我追尋的創作過程。(廣告)
訊息來源：文化部
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