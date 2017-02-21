有鳳來儀 玉堂華采 － 2017中華插花藝術展



(中央社訊息服務20170221 13:54:36)中華傳統文化素來對藝術生活化極為重視，插花是我國歷久彌新的民族藝術。早自宋代，古人即將插花、焚香、點茶、掛畫合稱為生活的「四藝」，其中插花更是與大自然深刻呼應，深切感受歲時花訊的一門生活美學。



國立歷史博物館做為典藏歷史和教育研究的場域，對於保存中華文化不遺餘力。有鑑於此，本館自1984年起即與中華花藝文教基金會合辦中華插花藝術展，每年訂定別具意義的主題讓花藝家發想、創作。今年度特以「有鳳來儀 玉堂華采」為題。有鳳來儀典出《尚書》「簫韶九成，鳳凰來儀」，言其奏蕭詔九個樂章後，有鳳凰隨樂起舞，呈現瑞應祥和的景象。在中華文化中隨處可見與歲時生活結合的吉祥文化，以花藝體現吉祥瑞氣，既怡情養性，更妝點日常生活，讓優雅藝術抒發人生品味，更為生活周遭平添光彩，祥瑞滿室。



插花藝術不僅僅是造型美學，也是一種時訊美學，大自然中花草與生俱來的美意，爭奇競豔儀態萬千，同樣的花種，朵朵不同時時不同。在花藝中可以從不同的時空去體驗一種萬物本然俱足的生命美及其內在的意趣。傳統花藝對待每一片葉、每一花枝都是順其自然之性，或直或曲、或仰或俯，莫不使之各得其所，使其宛如生長在自然之中。或者透過對花材的型態特徵、生態習性的感悟，萃取精華，傾注情感予以表現。另外，花藝也是門深刻的藝術，穹蒼間，花草千姿百態、爭妍鬥艷，脾氣形貌各異其趣，花藝師如何殫心竭慮了解花材的型態特徵、感其生態習性，順其自然之性，或直或曲、或仰或俯，更進而與其對話，萃其精神，傾注創作者的情感，將自我省思體現於花草中，更是各家火候功力。在中華插花藝術本會的倡導下，花藝已從視覺的享受，提升至心靈造景；從花藝表現出寫景、心象、理念、造型等不同層次，透過花材植物等媒介創作出天人合一的形色神采。



本展覽自2017年2月24日起至3月5日止在國立歷史博物館一樓展出，並於2月24日(星期五)上午10時30分舉行開幕典禮暨記者會，新春以「有鳳來儀」為主題創作。花藝家們以歡欣喜悅之心情，作祥瑞吉慶意象之花藝表現，並祝福我們的國家風調雨順，國泰平安。藉由花藝讓美的文化與活的歷史交會於本館，提供大眾視覺心靈饗宴並提升對於生活美學的認識。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209061.aspx