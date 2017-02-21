人生就是一場不停歇的壯遊 沿途共享世界風景文化印象



(中央社訊息服務20170221 13:53:47)藝術創作者李正錟，自國立臺灣藝術大學美術工藝系（國立藝專）畢業後就一直從事建築及空間設計工作，喜愛建築及旅遊的他，從30歲第一次出國至今68歲，總共參訪了74個國家，本次以「世界印象之旅」為主題的個展，結合設計、攝影、印刷、電腦等方式，以多媒體油畫方式呈現世界各地風土民情印象，106年2月22日至3月8日歡迎大家來到文化部所屬國立臺南生活美學館，和李正錟來場世界印象之旅!



李正錟認為，生命是一段旅途，生活則是其中的過程。「人生之旅」隨時隨地不停歇在進行，他不願意在有限的「時間」及「空間」裡，處於「井中之蛙」、「足不出外」的狀態，因此在年青力壯時，便立志尋幽訪勝、盡情遨翔天地人間，這也成為他人生最大的夢想，實踐古語「行千里路勝讀萬卷書」。截至2016年，聯合國文教組織全世界遺產（自然+文化）總計有1031處，李正錟去過了157處，還不到16%，很多地方都還值得去探索。拜現代科技之賜，大家可以上網進行屬於自己的「知性」「感性」之旅，只要擁有一顆好奇求知的心，就可尋回年輕澎湃、熱情的感覺。



李正錟在不斷的學習與旅行中，找到藝術創作的靈感，這次「世界印象之旅」的個展，呈現由小而大（將以前的小作品放大尺寸嘗試）、由近而遠，再由遠而近（由台灣放眼世界，浪跡天涯回歸本土款款行）的概念，紀錄著他30多年的生命歷程，並且在2/25開幕式當天將辦理「玩生活•樂分享」的美學講座，和大家分享他的旅行經驗與樂活的生活態度，歡迎大家踴躍參加！(廣告)



訊息來源：文化部



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