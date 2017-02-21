新浪科技訊 日期:2月21日凌晨消息，唯品會（NYSE：VIPS）今天發佈了截至12月31日的2016財年第四季度及全年未經審計財報。報告顯示，唯品會第四季度總凈營收為人民幣189.8億元（約合27.3億美元），比去年同期的人民幣139.0億元增長36.5%；歸屬於股東的凈利潤為人民幣7.678億元（約合1.106億美元），比去年同期歸屬於普通股股東的凈利潤人民幣5.062億元增長51.7%。

根據雅虎財經匯總的數據，華爾街11位分析師平均預期，不按美國通用會計準則計算（Non-GAAP），唯品會第四季度每股美國存托憑證 （ADS）攤薄收益為0.21美元。財報顯示，不按美國通用會計準則計算（Non-GAAP），唯品會第四季度每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣1.58元（約合0.23美元），超出分析師預期。

另外，華爾街9位分析師平均預期，唯品會第四季度總營收為人民幣26.7億美元。財報顯示，唯品會第四季度總營收為人民幣189.8億元（約合27.3億美元），超出分析師預期。

華爾街21位分析師平均預期，不按美國通用會計準則計算（Non-GAAP），唯品會2016年全年每股美國存托憑證（ADS）攤薄收益為0.67美元。財報顯示，不按美國通用會計準則計算（Non-GAAP），唯品會2016年全年每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣4.69元（約合0.68美元），超出分析師預期。

另外，華爾街22位分析師平均預期，唯品會2016年全年總營收為人民幣81.6億美元。財報顯示，唯品會2016年全年總營收為人民幣565.9億元（約合81.5億美元），基本符合分析師預期。

第四季度及2016財年主要業績：

-唯品會第四季度總凈營收為人民幣189.8億元（約合27.3億美元），比去年同期增長36.5%。唯品會2016財年總凈營收為人民幣565.9億元（約合81.5億美元），比2015財年增長40.8%。

-唯品會第四季度活躍用戶人數為2750萬人，比去年同期增加39%。唯品會2016財年活躍用戶人數為5210萬人，比2015財年增加42%。

-唯品會第四季度總訂單數量為8200萬份，比去年同期增加26%。唯品會2016財年總訂單數量為2.698億份，比2015財年增加40%。

-唯品會第四季度毛利潤為人民幣44.7億元（約合6.434億美元），比去年同期的人民幣33.5億元增長33.4%。唯品會2016財年毛利潤為人民幣136.0億元（約合19.6億美元），比2015財年的人民幣99.0億元增長37.4%。

-唯品會第四季度歸屬於股東的凈利潤為人民幣7.678億元（約合1.106億美元），比去年同期歸屬於普通股股東的凈利潤人民幣5.062億元增長51.7%。唯品會2016財年歸屬於股東的凈利潤為人民幣20.4億元（約合2.934億美元），比2015財年歸屬於股東的凈利潤人民幣15.9億元增長28.1%。

-不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出、投資減值損失以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出和股權法投資），唯品會第四季度歸屬於股東的凈利潤為人民幣9.703億元（約合1.397億美元），比去年同期歸屬於股東的凈利潤人民幣7.415億元增長30.9%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出、投資減值損失以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出和股權法投資），唯品會2016財年歸屬於股東的凈利潤為人民幣28.7億元（約合4.129億美元），比2015財年歸屬於普通股股東的凈利潤人民幣22.0億元增長30.4%。

第四季度財務分析：

營收

唯品會第四季度總凈營收為人民幣189.8億元（約合27.3億美元），比去年同期的人民幣139.0億元增長36.5%，主要由於總活躍用戶人數、回頭客人數和總訂單數量增加。

唯品會第四季度活躍用戶人數為2750萬人，比去年同期的1980萬人增加39%。唯品會第四季度總訂單數量為8200萬份，比去年同期的6490萬份增加26%。

毛利潤

唯品會第四季度毛利潤為人民幣44.7億元（約合6.434億美元），比去年同期的人民幣33.5億元增長33.4%。唯品會第四季度毛利率為23.5%，低於去年同期的24.1%。唯品會預計其毛利率仍將保持穩定，原因是該公司正在其促銷活動和銷售與營銷支出之間做出平衡。

運營支出

唯品會第四季度總運營支出為人民幣36.6億元（約合5.274億美元），高於去年同期的人民幣27.2億元。唯品會第四季度總運營支出在總凈營收中所佔比例為19.3%，低於去年同期的19.6%。

唯品會第四季度履約支出為人民幣16.5億元（約合2.732億美元），高於去年同期的人民幣12.6億元。唯品會履約支出的增長，主要反映了銷售量和已履行訂單數量的增長。唯品會第四季度履約支出在總凈營收中所佔比例為8.7%，低於去年同期的9.1%。唯品會履約支

出在凈營收中所佔比例的下滑，主要反映了與公司總凈營收增長有關的規模效應以及履約效率的上升。

唯品會第四季度營銷支出為人民幣9.200億元（約合1.325億美元），高於去年同期的人民幣7.145億元，這反映了公司所採取的戰略，即通過持續投資以加強品牌知名度、吸引新用戶以及擴大市場份額等方式，來推動公司實現長期增長。唯品會第四季度營銷支出在總凈營收中所佔比例為4.8%，低於去年同期的5.1%，主要由於該公司正在促銷活動和銷售與整體營銷措施之間做出戰略性平衡。

唯品會第四季度技術和內容支出為人民幣4.709億元（約合6780萬美元），高於去年同期的人民幣3.216億元，這種變化主要反映了公司繼續致力於投資人力資本和數據分析等先進技術，並投資於包括互聯網金融部門在內的新的商業機會。唯品會第四季度技術和內容支出在總凈營收中所佔比例為2.5%，高於去年同期的2.3%。

唯品會第四季度行政和總務支出為人民幣6.241億元（約合8990萬美元），高於去年同期的人民幣4.214億元，這種增長主要是由於互聯網金融團隊的擴大。唯品會行政和總務支出在總凈營收中所佔比例為3.3%，高於去年同期的3.0%。

運營利潤

唯品會第四季度運營利潤為人民幣9.389億元（約合1.352億美元），比去年同期的人民幣8.018億元增長17.1%。唯品會第四季度運營利潤率為4.9%，低於去年同期的5.8%。

不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出），唯品會第四季度運營利潤為人民幣11.6億元（約合1.669億美元），比去年同期的人民幣9.656億元增長20.0%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出），唯品會第四季度運營利潤率為6.1%，低於去年同期的6.9%。

凈利潤

唯品會第四季度歸屬於股東的凈利潤為人民幣7.678億元（約合1.106億美元），比去年同期歸屬於普通股股東的凈利潤人民幣5.062億元增長51.7%。唯品會第四季歸屬於股東的凈利潤率為4.0%，高於去年同期的3.6%。唯品會第四季度每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣1.26元（約合0.18美元），去年同期每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣0.84元。

不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出、投資減值損失以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出和股權法投資），唯品會第四季度歸屬於股東的凈利潤為人民幣9.703億元（約合1.397億美元），比去年同期歸屬於股東的凈利潤人民幣7.415億元增長30.9%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出、投資減值損失以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出和股權法投資），唯品會第四季度歸屬於股東的凈利潤率為5.1%，去年同期歸屬於股東的凈利潤率為5.3%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出、投資減值損失以及來自於一項業務收購交易的無形資產攤銷支出和股權法投資），唯品會第四季度歸屬於普通股股東的每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣1.58元（約合0.23美元），去年同期歸屬於普通股股東的每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣1.22元。

在截至2016年12月31日的這一季度，唯品會用於計算每股美國存托憑證攤薄收益的美國存托憑證平均加權數量為626846985股。

資產負債表及現金流

截至2016年12月31日，唯品會所持現金和現金等價物及限制性現金總額為人民幣41.1億元（約合5.919億美元），持有至到期的證券價值為人民幣6.718億元（約合9680萬）。在第四季度中，唯品會來自於業務運營活動的凈現金為人民幣8億元。

2016財年財務分析：

唯品會2016財年總凈營收為人民幣565.9億元（約合81.5億美元），比2015財年的人民幣402.0億元增長40.8%，主要由於新活躍用戶人數、總活躍用戶人數和總訂單數量增加。

唯品會2016財年活躍用戶人數為5210萬人，比2015財年的3660萬人增加42%。唯品會2016財年總訂單數量為2.698億份，比2015財年的1.931億份增加40%。

毛利潤

唯品會2016財年毛利潤為人民幣136.0億元（約合19.6億美元），比2015財年的人民幣99.0億元增長37.4%。唯品會2016財年毛利率為24.0%，低於2015財年的24.6%。

運營利潤

唯品會2016財年運營利潤為人民幣27.1億元（約合3.900億美元），比2015財年的人民幣20.7億元增長30.8%。唯品會2016財年運營利潤率為4.8%，低於2015財年的5.2%。

不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出）， 唯品會2016財年運營利潤為人民幣34.9億元（約合5.031億美元），比2015財年的人民幣26.4億元增長32.4%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出）， 唯品會2016財年運營利潤率為6.2%，2015財年的運營利潤率為6.6%。

凈利潤

唯品會2016財年歸屬於股東的凈利潤為人民幣20.4億元（約合2.934億美元），比2015財年歸屬於股東的凈利潤人民幣15.9億元增長28.1%。唯品會2016財年凈利潤率為3.6%，低於2015財年的4.0%。唯品會2016財年每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣3.37元（約合0.49美元），2015財年每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣2.65元。

不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出），唯品會2016財年歸屬於股東的凈利潤為人民幣28.7億元（約合4.129億美元），比2015財年歸屬於普通股股東的凈利潤人民幣22.0億元增長30.4%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出），唯品會2016財年歸屬於普通股股東的凈利潤率為5.1%，2015 財年歸屬於普通股股東的凈利潤率為5.5%。不按照美國通用會計準則（不計入股權獎勵支出），唯品會2016財年歸屬於普通股股東的每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣4.69元（約合0.68美元），2015財年歸屬於普通股股東的每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣3.66元。

在截至2016年12月31日的這一財年，唯品會用於計算每股美國存托憑證攤薄收益的美國存托憑證平均加權數量為629085915股。

在截至2016年12月31日的這一財年，唯品會來自於業務運營活動的凈現金為人民幣28.3億元（約合4.078億美元）。

業績展望：

唯品會預計，2017財年第一季度總凈營收為人民幣15.3億元到人民幣15.8億元，比去年同期增長約26%到30%。這一預期反映了唯品會對市場和運營狀況的當前和的初步觀點，未來可能有所改變。

注：本財報中的人民幣兌美元匯率為6.9430：1。

電話會議：

財報發佈后，唯品會管理團隊將於美國東部時間2017年2月21日上午8點（日期:2月21日晚上9點）召開電話會議，收聽電話會議的電話號碼如下：

美國： +1-845-675-0438

國際：+1-855-500-8701

中國內地： 400-1200654

中國香港：+852-3018-6776

密碼：#67006640

在2017年3月1日以前，可撥打以下電話收聽電話會議錄音：

美國： +1-855-452-5696

國際： +61 2 9003 4211

密碼：#67006640

此外，唯品會網站投資者關係頻道http://ir.vip.com將對電話會議進行直播，並提供錄音。

股價變動：

當日，唯品會股價在納斯達克常規交易中下跌0.13美元，報收於12.16美元，跌幅為1.06%。在隨後截至美國東部時間14：29（日期:21日5：29）的盤后交易中，唯品會股價下跌0.0100美元，至12.15美元，跌幅為0.08%。過去52周，唯品會的最高價為17.41美元，最低價為10.21美元。（唐風）