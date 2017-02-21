本報記者 肖夏 上海報導

船公司直接通過平台提供艙位，貨主直接網上訂艙，可以提前鎖定艙位和價格，避免遭遇船公司爆倉或價格大幅上漲的麻煩。

最傳統的運輸業正在趕上電商這班車。

距離馬士基航運宣布與阿里巴巴合作推出訂艙平台「艙位寶」還不到兩個月，集運班輪業密集迎來了一批類似合作——在1月以星航運宣布與阿里達成類似合作后，法國達飛2月14日也與阿里巴巴簽署諒解備忘錄，宣布將從3月開始在阿里巴巴的「一達通」平台上線訂艙服務。

這類訂艙平台的模式簡單來說就是「直銷」——貨主不再通過貨代預定艙位，而是直接在線上向船公司訂艙，後者保證艙位和價格並以提供其他增值服務以強化吸引力。

也是在達飛牽手阿里兩天之後，馬士基航運又宣布了與一家國內網站「運去哪」合作推出模式類似的「集運頭等艙」。

對於集運班輪公司來說，與電商巨頭合作並非新鮮事——早在2014年中海集運就與阿里巴巴合作了訂艙平台。然而短時間內多家集運班輪公司紛紛布局電商卻並不多見，這與去年集運行業觸底后各家紛紛提出電商化、數字化發展嘗試有很大的關聯。

值得一提的是，梳理近期的合作可以發現，目前阿里雖然還是依託「一達通」平台與集運公司合作，但與當時聯手中海時的「一對一」模式已經有了很大的不同。

密集電商化

去年12月末，阿里巴巴和馬士基航運宣布突破傳統訂艙方式，針對中小企業在年末旺季，推出新的在線訂艙平台產品「艙位寶」，正式拉開了集運企業新一輪擁抱電商的運動。

「艙位寶」是依託於阿里巴巴的「一達通」外貿綜合服務平台推出的。船公司直接通過平台提供艙位，貨主直接網上訂艙，可以提前鎖定艙位和價格，避免遭遇船公司爆倉或價格大幅上漲的麻煩。

在馬士基航運之後，以星航運也在今年1月加入了「艙位寶」。21世紀經濟報導記者查詢，目前馬士基將AE1、AE5和CHX三條航線都放入了「艙位寶」的合作中，以星航運從上海、寧波、青島、廈門起運的多條航線（印巴、南美、東南亞、黑海和西非）也都參與其中。

從阿里一方來看，「艙位寶」的業務與飛豬的機票直銷業務類似——消費者不再需要通過第三方的中間代理商，而是直接向承運人訂購產品，同時承運人提供其他一些配套服務。這樣在阿里的平台上形成直銷和第三方代理並存的格局。

不過相比機票，訂艙的流程相對更慢，不確定性更高。以往貨主發起訂艙申請后，訂單除了流轉到貨代手上，還會通過掌握艙位信息資源的莊家，最終才會抵達船公司手中，返回到貨主手中的艙位並不能一定得到保證，訂艙價格也會變動。

阿里與達飛簽署的合作要到3月才會上線，但預計最終也會加入到「艙位寶」產品中，此外還會有其他船公司可能加入。隨著平台上的產品提供方不斷增加，預計未來會形成類似於飛豬的「航司直銷」的格局。

對於船公司來說，選擇展開網上直銷合作有多方考慮。在去年重大業務調整后，馬士基今年將加強數字化發展提升到了戰略層面。考慮到中國市場的關鍵地位，以及阿里在技術上的優勢，馬士基選擇在中國嘗試電商並不意外。

達飛在與阿里簽署備忘錄后也表示目的是為客戶訂艙發展出數字化的替代方案，服務主要會在被納入「海洋聯盟」合作範圍的MEX1和BEX航線上。

合作中的博弈

如果進展順利，這類電商合作可能會解決行業現存的一些問題。馬士基航運大中華區總裁方雪剛此前向21世紀經濟報導記者介紹，目前貨主30%到40%的訂艙最終都沒有兌現。這對於船公司調配運力不利，產生了相當的成本。

因此和消費者訂機票時直接支付便可出票不同，目前「艙位寶」採取的方式是要先交保證金才能鎖定艙位和價格。

雖然目前還只是嘗試，馬士基航運顯然並不打算將雞蛋放到一個籃子里。

2月16日，國內網站「運去哪」也宣布了與馬士基航運合作的「集運頭等艙」產品，其模式與「艙位寶」一致——貨主直接向馬士基航運訂艙，支付保證金后確保艙位和價格。

「運去哪」上線於2015年2月，其創始人此前曾創辦國際物流公司。「運去哪」方面向21世紀經濟報導記者介紹，目前與馬士基合作的也是AE1、AE5和CHK三條航線，網站提供的艙位和價格都是實時信息，下單後到確認艙位的時間是2小時內，確認后保證艙位和價格，只是保證金比例與阿里有所區別。

此外與阿里平台定位稍有不同的是，「運去哪」還提供裝船、拖車和報關等服務，試圖構建一站式的物流服務，提升其產品的價值。

處在中間環節的行業人士還在觀望船公司的「直銷」試水會有多大力度。一些貨代人士認為，這類艙位保證會局限在一定範圍，船公司不可能把全部艙位資源都拿出來，此外當前的市場下需求並沒有大幅增長的趨勢，爆倉只會是短時間的情況，意味著這類保證艙位的承諾價值有限。

集運業選擇電商渠道多少帶有導流的期待。在前不久介紹與阿里的合作時，方雪剛就談到了阿里巴巴背後有很多中小企業客戶，而馬士基這一類市場客戶並不多。就21世紀經濟報導記者了解，在飛豬開設旗艦店的不少航空公司也抱著類似的期待，希望在飛豬開設旗艦店后能夠引導一部分年輕客流轉化為會員客戶。

然而這與平台的公共屬性並不一致。事實上，早在2014年阿里巴巴和中海集運就展開過合作。雙方「一對一」式的合作並非直接放在阿里的「一達通」平台上，而是專門搭建了名為「E-Shipping」的新平台，更多是中海負責運作。隨著中遠中海合併后優先任務出現調整，這一合作也聲勢漸小。