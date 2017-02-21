本報記者 周開平 廣州報導

特斯拉Model 3進口在中國銷售，售價可能達到35萬元人民幣。售價高出美國市場10萬元人民幣的原因是，分攤了關稅和物流費。

特斯拉在2月20日試生產經濟型電動車Model 3，引發汽車行業和資本界的強烈關注。

Model 3去年開始預售，一旦試生產，意味著交了定金的車主，可能在較短的時間內看到在路上跑的現車。

有數據顯示，全球的消費者截至目前已經預訂了37.3萬輛Model 3。按照此前的時間表，特斯拉計劃在2017年下半年正式推出Model 3電動車，並在2018年時開始交付。

不過，汽車生產是一個巨大的系統工程，從數百家供應商到生產調配，試生產僅意味著生產線的設計初步完成。特拉斯尚未公佈試生產Model 3的數量，業內預計數量很少。

特斯拉預計，將在7月份正式啟動生產。屆時，才是特斯拉Model 3真正進入量產的前奏。傳統汽車的生產，普遍存在一個產能爬坡階段，時間為半年到一年，以便令整個供應鏈形成合理的機制，各個零部件生產廠家產能達到理想規模。特斯拉Model 3大規模交付的規模化生產，可能要推後到2018年年中。

標榜創新的特斯拉車型，在量產上比傳統車企面臨更大的挑戰。供應鏈上的很多零配件，都沒有成熟的生產線，有些甚至為特斯拉專門開發和建設，不僅成本較高，而且生產計劃也很難保證。Model X SUV車型交付過程中，出現過最遲延後三年交付的情況，一度令特斯拉團隊很沮喪。

特斯拉Model 3預售價確定為3.5萬美元，相對較低的售價，可能成為特斯拉真正的明星車型。Model 3也是特斯拉產品開始大眾化的首試，形成較大的銷售規模。去年特斯拉只銷售了7.5萬輛，沒有完成8萬輛的銷售目標。

目前特斯拉在中國還沒有實現國產，都以進口車型銷售。按照特斯拉中國內部人士對21世紀經濟報導記者預計，特斯拉Model 3進口在中國銷售，售價可能達到35萬元人民幣。售價高出美國市場10萬元人民幣的原因是，分攤了關稅和物流費。

要在中國市場實現大規模銷售Model 3，最可行的辦法是建立本土生產基地。過去兩年，有關特斯拉落戶中國的消息滿天飛，數十個城市和地區捲入這場緋聞中，但特斯拉遲遲未能敲定。

明星光環下的特斯拉中國，似乎在玩一場「多角戀」，各個城市的政府招商部門，蜂擁而上搶奪特斯拉項目。但據接觸過特斯拉國產化推進的人士透露，經過長期的搶奪，很多地方政府相關部門開始重新評估特斯拉國產項目的支持成本和帶來的商業價值，能產生多少溢價。

特斯拉以創新形象被「炒熱」，但它的光環也正在暗淡。特斯拉目前銷售的產品，無論從產品創新的顛覆效果，還是商業模式，都已經很難甩開賓士、寶馬等傳統車企巨頭。而在成本和產業鏈組織上，傳統車企也在拉開與特斯拉的距離。（編輯：何芳）