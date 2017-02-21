本報記者 楊清清 西雅圖、北京報導

據沈向洋介紹，蘋果Siri與用戶間的對話大約維持在3個來回，而小冰與用戶之間的對話可進行23個來回。區別在於，蘋果用戶向Siri尋求信息，這類智能助理式產品的設計思路是去做事情，小冰的設計思路則是在用戶詢問得知天氣不佳之後，關切地表示「今天有點冷」、「出門帶把傘」，更體現出情感成分。

2月16日採訪當天上午，微軟全球執行副總裁沈向洋仍在出差，而在下午採訪結束之後，他還安排有重要的會議。

這樣忙碌的行程就如他說話的語速，「快得像個機關槍」，但鮮少有人會因為沈向洋的忙碌而感到被怠慢。儘管這個職位僅次於CEO、坐收美國科技行業職位最高華人光環、在人工智慧領域具有發言權的人士，擁有太多理由來倨傲與清高，但無論是微軟內部工作人員，還是與沈向洋有過交往的媒體人士，對他的評價都出乎意料地一致：喜歡開玩笑，毫無架子。

這在很大程度上體現出他的情商，而情商正是微軟在人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）領域探索過程中，尤為看重的秉質所在，亦成為微軟區別於其他企業的AI路徑。「搜索在現階段還有重要的作用，但必將成為過去。」沈向洋強調，「真正的人工智慧將能夠理解人類的情緒，完成與人類的對話及指令，從而更好地處理與人類的關係。」

對話式人工智慧

「我是1996年加入微軟的，當時進的是9號樓的微軟研究院，蓋茨則在位於8號樓的總部。人們常說你的重要性直接體現為與領導的距離，所以微軟研究院很重要。」說完這個開場白，沈向洋自己率先笑了。

這樣輕鬆幽默的語言風格，與微軟一款聊天機器人——「微軟小冰」頗為相似。據沈向洋自曝，他曾與小冰有過一次關於「今天是幾號」的對話，小冰給出的幾個答案都令他大跌眼鏡。「她第一次說，你沒手錶嗎？第二次說，我這樣的二維動物不關心時間。第三次回答，你的手機是擺設嗎？」沈向洋坦言，「這正是我喜歡小冰系列產品線的地方，小冰從來不覺得自己比你更懂。」

有趣的是，正是這樣缺乏目的性的閑聊清談，將小冰與一款單純的智能助理工具區分出來。「在人類進化過程中，對話是很重要的事情，一個人每天要講幾千句話，但在這幾千句話中，大多數是廢話或閑話。」沈向洋指出，「事實上，與他人的對話未必需要確切的答案，它的目的是交流，是建立長久的關係。」

據沈向洋介紹，蘋果Siri與用戶間的對話大約維持在3個來回，而小冰與用戶之間的對話可進行23個來回。區別在於，蘋果用戶向Siri尋求信息，這類智能助理式產品的設計思路是去做事情，小冰的設計思路則是在用戶詢問得知天氣不佳之後，關切地表示「今天有點冷」、「出門帶把傘」，更體現出情感成分。

「直到如今，人類仍在學習機器的語言，適應計算機及網路搜索的規則，這樣的適應過程往往令新手心生恐懼，」沈向洋告訴記者，「有了人工智慧之後，機器能夠去學習人類的語言，學習與人類對話。」

而人工智慧對人機交互界面的顛覆，是沈向洋最感興奮的一個點。在他看來，目前的數字機器無法與人類建立長久關係，正是因為人類尚未對機器有信任感，機器也無法真正理解人類。「真正的人工智慧將有很高的情商，能夠理解甚至猜測人類的心情。可以說，當前的人工智慧才剛剛開始。」

AI的全面滲透

一個能夠懂得人類的機器——構成了沈向洋對人工智慧的理解。而這樣被賦予情感與理解力的人工智慧，又體現出新的商業機會。

「未來3-5年，人工智慧可為微軟實現100億美元的營收。」儘管圍繞這個此前採訪中「不慎失言」定下的數字目標，沈向洋不願繼續詳談，但他表示，「我們有許多商業化的形式，包括搜索引擎、智能助理小娜、智能雲等，各個領域的商業模式不同，很難具體加以細分。」

事實上，目前微軟大量部門都在人工智慧化。2016年9月，微軟成立了新的「人工智慧和微軟研究事業部」（以下簡稱人工智慧部門），與微軟三大事業部（Office事業部、Windows和設備事業部、雲計算和企業事業部）同級，沈向洋負責該部門。

與其他部門的不同之處在於，人工智慧部門體現出更強的業務滲透性。沈向洋直言，微軟內部如今「Office會更加AI，Windows會更加AI，Cloud（雲計算）也會更加AI。」之所以單獨成立人工智慧部門，意在將人工智慧技術應用到微軟所有產品中，形成新的人工智慧產品。

這也構成了微軟人工智慧商業化的腳步。「對於AlphaGo，我除了敬仰還是敬仰，它打破了許多人對人類智能的認知。」沈向洋強調，「但AlphaGo的技術還未看到商業應用。未來3-5年，人工智慧產生商業價值的最優機會將體現在諸如市場、銷售等與傳統結合的領域。」

而人工智慧做到極致，就是「比銷售還銷售」。「微軟小冰曾與京東合作，在跟用戶聊了很短時間后，真的會有用戶下單。」沈向洋指出，「情商高、水平高的銷售，有各種辦法讓用戶買單。」人工智慧亦然。

不過，人工智慧行業最終拼的是人才與想法。不可否認的是，微軟在人工智慧領域的人才也正在向其他企業流動。繼去年微軟亞洲研究院常務副院長芮勇加入聯想、微軟亞洲研究院研究員何凱明入職Facebook、微軟亞洲研究院首席研究員孫劍加盟曠視科技之後，今年年初至今短短兩個月不到，前微軟全球執行副總裁陸奇與微軟亞洲研究院常務副院長馬維英也分別加入百度與今日頭條，均負責入職企業的人工智慧業務。

對於陸奇等人的離開，沈向洋表達了感謝與祝福，並未過多置評。但另一方面，儘管囊括微軟技術研究及人工智慧部門在內，沈向洋麾下頂級人工智慧人才已達到約7000人，但他坦言自己仍在「拚命招人」。或許，目前愈演愈烈的人才爭奪戰，意味著人工智慧戰鬥的號角才剛剛吹響。