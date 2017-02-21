本報記者 溫穎然 廣州報導

探路「新零售」

經濟進入新常態，消費成為經濟增長的「壓艙石」，2016年全國社會消費品零售總額同比增長10.4%，增速較快。這也顯示出零售業仍然保持著較為穩定的增長態勢，不過，在業態上發生一定的變化，網上零售繼續保持中高速的增長，但是增速出現下降，電商平台商品成交額增速也體現出這點，另一面則是傳統零售增長雖有回升企穩，但是仍然受到各方面的影響。阿里巴巴或許是預見到未來零售業模式存在變革的需要，故而提出了「新零售」概念，形成線上線下以及物流之間的融合。這個思路或許可以解決傳統零售和電商平台的痛點，以取得共贏。在近幾年，不少傳統零售企業已經在試圖通過線上線下互補來減少電商平台的衝擊。阿里巴巴等電商平台也參與入股了一些實體零售企業，不過，阿里巴巴與百聯集團的合作則是「新零售」概念提出后阿里巴巴的收單落地項目，其是否能夠取得成功，有待觀察。

在曹磊看來，國內網路零售行業都已顯示出增速趨緩的態勢，對於電商巨頭而言，尤其是上市公司，迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業績、維持高股價與股東利益。在此背景下，採取「化敵為友」策略，從過去搶線下零售業的飯碗，到互補合作、開發共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

線上線下相交融的新零售無疑是2016年零售行業的熱門關鍵詞之一，2月20日，百聯集團與阿里巴巴集團在上海宣布達成戰略合作，消息一出，關於新零售的討論熱度再次被推高。

事實上，早在阿里新零售戰略發佈的一周前，零售圈便開始因另一宗收購傳聞而顯得熱鬧非凡，而這一收購案的主人公正是包括阿里巴巴、蘇寧、騰訊在內的企業以及大潤發所在的母公司高鑫零售。

一方是國內三大巨頭，而另一方則是極少數保持著實體零售高頻開店記錄的 「另類」，無論大潤發牽手哪方，這樣的 「聯姻」傳聞必然會吸睛無數，惹來業內對於合作形式的無限猜測。

然而，就在各方以為收購一事基本上是板上釘釘的事情之際，高鑫集團深夜發佈的公告卻推翻了眾人的猜想。關於收購對象的說法，潤泰集團總裁尹衍梁以及高鑫集團三方各執一詞，而最新進展是高鑫集團首席執行官在2月20日舉行的業績發佈會上明確表示「公司不會出售大潤發」。

收購疑雲

回顧過去一周，大潤發併購傳聞幾乎隔天就有一種截然不同的說法。2月15日，大潤發所在的母公司高鑫零售被傳即將出售，阿里巴巴很有可能對其進行注資，此次合作與阿里巴巴董事局主席馬雲去年提出的新零售戰略不謀而合。

2月16日，潤泰集團總裁尹衍梁在接受台灣工商時報採訪時表示，洽談的不止阿里巴巴，還包括騰訊、蘇寧在內的三大巨頭，「高鑫旗下的中國大潤發姑娘要出嫁，追求者有三家！」受收購消息影響，在港上市的高鑫零售股價2月16日上漲了1.74%，當日收盤價為8.17港元/股。

對於收購傳聞，阿里巴巴集團的表態十分曖昧，在回應媒體詢問時表示，「對於新零售，阿里巴巴毫無疑問在全力積極探索，至於市場傳言我們暫不評論。」而剩下兩位「追求者」同樣並未做出明確回復：騰訊方面表示並未接觸過大潤發，而蘇寧在接受記者採訪時亦表示不回應市場傳言。

劇情的再次反轉發生在2月17日，當天午間高鑫宣布停牌，並表示「短暫停牌以待刊發內幕消息的公告」，當時業內一度認定收購事宜有了具體進展，種種跡象讓市場充滿想像空間。

令人大跌眼鏡的是，2月17日深夜等來的卻是高鑫集團發佈的澄清公告：「公司目前與包括蘇寧在內的若干第三方就潛在合作進行討論，但並未就任何有關合作之架構或條款展開實質性討論。」並且明確第三方不包括阿里巴巴或騰訊。

2月20日，阿里巴巴正式揭曉「聯姻」謎底，在上海宣布和百聯集團達成戰略合作，雙方將基於大數據和互聯網技術，在全業態融合創新等六個領域展開全方位合作，且合作暫不涉及資本層面。

幾乎同一時間，高鑫集團在香港公佈2016年度業績並澄清市場傳聞，發佈會上，首席執行官Bruno Mercier明確表示公司不會出售大潤發，在被問到阿里收購傳聞時更直言「沒什麼好說的，你們去看公告」。

當天，高鑫零售宣布復牌，開盤后股價大跌8%，跌幅一度超過15%，創2015年以來最大跌幅。至此，大潤發未來會否繼續出售的疑團依然未解。

大賣場中的「異類」

公開資料顯示，大潤發賣場由潤泰集團於1996年創辦，1997年進軍中國內地市場。2000年底，潤泰集團引入了歐尚進行股權投資，雙方交叉持股，並在此後合資成立了高鑫零售有限公司。

與家樂福、沃爾瑪等重點發展一線城市不同，從其門店選址分佈來看，大潤發走的是「農村包圍城市」的路子，把賣場集中開在華東區、華北區、華南區等區域的二三線城市。

業內人士告訴記者，不同於沃爾瑪、家樂福等外資賣場，大潤發所處的地段租金是業內最低，租期最長，並且租金隨著銷售額的變化而改變，這一發展模式讓大潤發擺脫了租金成本的困擾。

在實體超商關店聲不絕的零售寒冬中，一直保持高速開店的大潤發無疑屬於「另類」。進入內地接近19年以來，大潤發幾乎從未有過關店記錄，而這個記錄直至去年10月才被打破——由於物業糾紛原因，山東濰坊店被迫撤離購物廣場。

從高鑫零售公佈的2016年財報業績來看，其過去一年的業績增長依舊強勢。截至2016年12月31日，公司營業額為1004.41億元，較2015年同期的964.14億元同比增長4.2%；凈利潤則同比增長5.2%至25.71億元。

與此同時，該集團新開38家綜合大賣場，截至2016年12月底，高鑫零售在全國共有446家綜合性大賣場。而根據市場調研機構凱度發佈的數據顯示，高鑫零售2016年在中國零售市場的份額為7.8%，緊隨其後的分別是華潤萬家、沃爾瑪和家樂福。

大潤發顯然不想止步於線下門店所獲得的成就。2013年6月，大潤發集團旗下的自營電商平台飛牛網正式上線，2014年華東上線，2015年先後在山東、北京上線。而從飛牛網最新公佈的業績看來，其飛牛網2016年的商品交易總額為21億元人民幣，仍處於虧損狀態。

零售管理專家、上海尚益諮詢總經理胡春才告訴記者，外資零售巨頭從上世紀90年代以來先後進入中國市場，經過20年左右的發展，租金成本比過去翻了好幾倍不止。隨著租期陸續到期，租金壓力也隨之而來，這意味著即使賣場銷售額保持增長，其毛利也會大幅度減少。

而到了2010年以後，大賣場更是直面來自電子商務的衝擊，消費客群不斷流失。

「在過去大賣場盈利點比較集中在數碼家電、生鮮蔬果等商品品類，幾乎無一不受到電商的打擊。加之租金的上漲，小業態門店如社區超市以及線上業務便成為了傳統零售商的轉型出路。」胡春才分析道。

新零售猜想

事實上，線下零售商要轉戰線上，途徑無非有二：一是自建電商，二則是與原有的第三方平台合作。前者有沃爾瑪戰略入股京東的經典案例，後者則有華潤集團於去年底推出綜合電商平台「華潤通」。

關於兩種截然不同的做法，中國電子商務研究中心主任曹磊認為，傳統零售商想要自立為王，打造專屬的電商平台，實際上還是一種自我封閉式的發展模式。他表示，由於引流成本和運營成本都非常高，目前市場留給實體零售商自建電商品牌的空間越來越少。

「傳統零售引流到線上，想要自立山頭的可能性不大，基本只有死路一條。銀泰涉足電商的成效不大，後來又賣給了阿里就是個很好的先例。」曹磊說道。

實際上，隨著零售商業的不斷磨合發展，近兩年線上線下不再變得水火不容，界限也愈發模糊。

在曹磊看來，國內網路零售行業都已顯示出增速趨緩的態勢，對於電商巨頭而言，尤其是上市公司，迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業績、維持高股價與股東利益。在此背景下，採取「化敵為友」策略，從過去搶線下零售業的飯碗，到互補合作、開發共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

無獨有偶，胡春才在接受記者採訪時同樣表示，電商行業的「馬太效應」已經顯現，即強者更強、弱者更弱，而缺乏體驗性成為制約其進一步發展的瓶頸。因此，大潤發未來牽手第三方平台的可能性依舊很大。

（編輯：張星）