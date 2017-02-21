老鐵

近日，北京一圓通網店陷入「關門」風波，根據相關媒體的採訪信息，此次事件發生的全過程基本為：加盟商資金鏈斷裂后拖欠快遞員的工資無法支付，快遞員罷運導致無人派單。

2月16日，劉強東發佈微博，稱「以剋扣配送員和賣家從業人員的福利帶來的快遞業、電商表面『繁榮』該停止了！否則最後損害的還是消費者利益和社會利益！」

於是，關於自營和加盟兩種物流模式的討論又重新成為熱門話題。加盟物流管理的混亂以及代理商的低利潤被媒體連番報導，而對比之下，自營物流卻以集中高效的管理，保障了節后的快遞市場。

那麼，此次圓通的「關門」風波真的代表物流加盟模式已走到末路？

通過觀察，筆者發現，加盟模式中，集團對各地加盟商的管理力度不夠，管理也比較簡單。此次「停擺」的圓通網點，其快遞員在接受媒體採訪時認為加盟商資金鏈斷裂的原因並非是經營不善，而是圓通加盟制度的問題，一個月經常被處罰3000~6000元，嚴重挫傷了加盟商服務的積極性。

當我們反思加盟制度時，不妨重新梳理加盟商與集團之間的關係。前者繳納數萬元的加盟費，承擔管片區域的派送及收單業務，也是品牌在當地的形象代言人；後者提供品牌、技術以及物流體系支撐，雙方本質上是一個共同體。但我們卻看到集團僅將加盟商視為服務者和被監管者，以低廉的價格和嚴苛的要求管理加盟商和屬下快遞員。有加盟網點表示，總部的罰款佔到總成本的近1/5，且存在相當的管理不嚴肅問題。

當集團在收益上無法令加盟商滿意而又喪失了嚴肅性時，勢必降低其在各級加盟商心中的地位，發生問題加盟商盡量討價還價，如若不行就罷市或者「跑路」，加盟商與集團已經離心離德。

但在筆者看來，這又並非僅僅是加盟的體制問題所致。

這件事的根本問題在於，集團並沒有把快遞業發展的紅利與加盟商分享。根據圓通財報顯示，公司2016年1至9月實現營業收入113.95億元，同比增長43.53%。但與此同時，其加盟商仍停留在低配送費的時代。

物流加盟模式確實有高效、低成本的優勢，尤其在偏遠農村地區，加盟模式的快速推進可加快該地區的電商化進程。問題的關鍵並不在模式本身，而是錯誤地處理了與加盟商的關係。

關於自營和加盟兩種模式的爭論在物流業中已經持續許久，此次劉強東發佈微博稱快遞業對快遞員的剋扣要馬上停止，其本質也是在表達對京東自營模式的自信。在此前劉強東接受媒體採訪時表示，其快遞員要享受五險一金、員工宿舍的待遇。較之加盟式物流快遞員只與加盟商有雇傭關係，與快遞公司並無直接隸屬關係，京東式自營的物流快遞人員乃是作為京東的員工而存在，享受公司的福利，這對於快遞員當然是好事。

在自營模式中，物流企業掌握所有環節的生產資料，面臨高昂的成本和較低的利潤，由於其服務相對可控，在服務品質方面優勢明顯。

但與此同時，自營物流業也面臨一定的盈利壓力，以京東物流為例，其在幾個月內多次對業務進行調整：一是2016年11月，京東物流表示將向社會開放三大服務體系：倉配一體化的供應鏈服務、京東快遞服務和京東物流雲服務。通過擴張業務來儘可能攤薄運營成本。二是物流漲價，在今年2月4日，京東宣布對北京、上海、廣州等13個城市的運費標準進行調整。

自營模式的京東不斷提高盈利能力，說明其模式不僅面臨盈利壓力問題且由於其品質的可控，也具備一定漲價和開放物流的條件。而在媒體報導中，依附於電商的加盟物流模式卻處於被電商聯合壓價的地步，喪失了市場定價權。

但加盟電商卻依然有天然基因優勢：首先是模式相對較輕，可迅速擴張並實現盈利，自營物流的擴張速度明顯不如加盟物流；其次是成本較低，隨著物流業的發展規模效應紅利繼續釋放，單件的配送成本將繼續降低，在競價市場中，加盟物流仍然有相當的競爭力。

筆者並不覺得圓通事件就代表了加盟物流的行將末路，而是認為無論加盟模式或是自營模式均各有優勢，其成敗的關鍵也不僅僅是所謂的模式之爭，而是能否與產業鏈所有人共同分享發展紅利的魄力和心胸。

（作者為財經專欄作家）