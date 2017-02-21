每經記者 蔣佩芳 王敏傑 每經編輯 盧祥勇

經歷了一個周末的多方猜測后，昨天（2月20日）上午，阿里巴巴集團與百聯集團終於對外宣布「在一起」。「上海是（商業）橋頭堡，杭州是後花園。」阿里巴巴集團董事局主席馬雲說。他在發佈會現場不僅將此番聯姻形容為「自由戀愛」，更是自曝雙方在過去的8個月「幾乎每個周末都在上海的茶室裏面坐著悄悄地談。」

雙方「聯姻」后將在全業態融合、技術研發、會員體系、供應鏈整合，支付以及物流六大層面展開全方位合作，打造全新的新零售商業體，但暫未涉及資本層面。

昨日，百聯集團旗下的上市公司百聯股份開盤后不久即封死漲停板，聯華超市、上海物貿等的股價均實現了不同幅度上漲。

《每日經濟新聞》記者注意到，從銀泰商業、蘇寧雲商、三江購物到如今的百聯集團，阿里的新零售版圖已經集齊了百貨、家電、超市這三種傳統零售業態。阿里的步伐不會就此停下，隨著這一次的謎底揭曉，新的謎團也正在生成：繼百聯之後，誰會是下一個？

●南京路成新零售試驗場

馬雲在發佈會現場說，「2017年是阿里巴巴新零售元年，新零售的第一站我們選擇在上海，新零售的第一個戰略合作夥伴我們選擇上海百聯集團。如果說要有一個城市能夠代表改革創新和發展的高度，我覺得只有上海。」

毋庸置疑，上海不僅是中國的商業金融中心，也是商貿流通最為發達的城市。據上海市商務委統計，截至2016年底，全球340家跨境零售企業中，已有180多家入駐上海，數量僅次於倫敦和迪拜列全球第三。十余家奢侈品集團和數十個時尚品牌的中國總部盡括其中，上海早已成為全球商業開放程度最高的城市之一。

據了解，作為上海市國資委全資擁有的大型零售企業，百聯集團不僅坐擁半條南京路（包括第一百貨、永安公司、東方商廈、第一八佰伴等），還擁有消費者熟知的世紀聯華、華聯吉買盛、聯華超市、快客便利等超市便利店品牌等，全國範圍內有4700餘個網點，其中約有七成位於上海。

「百聯的名頭很大，可以說是中國國有商業中的老大。」資深零售專家丁利國表示。在他看來，阿里目標鎖定上海后，百聯無疑成為最佳選擇。

對於選擇與阿里巴巴達成戰略合作的原因，百聯集團黨委書記、董事長、總裁葉永明在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，百聯繫商業零售企業，眾所周知消費市場發生了根本性的變化，這個變化即新消費時代的到來。基於此，必須要有新的這樣一個模式來順應這個新的消費時代，這是百聯和阿里巴巴合作非常主要的原因。

這一點與馬雲所說的新零售不謀而合。什麼是新零售？葉永明認為，新零售不僅是線上線下的融合，更是以互聯網和物聯網、人工智慧及大數據等領先技術為驅動，面向線上線下全客群，提供全渠道、全品類、全時段、全體驗的新型零售模式。

阿里巴巴集團CEO張勇則表示，新零售是利用互聯網和大數據，將「人、貨、場」等傳統商業要素進行重構的過程，包括重構生產流程、重構商家與消費者的關係、重構消費體驗等。每個企業都將走向數據公司，完成消費者的可識別、可觸達、可洞察、可服務。阿里巴巴的整個生態體系將通過大數據、新技術幫助商家完成重構。

「如果雙方合作孵化出很多大家都看不懂的業態，我想路子就走對了。」在張勇看來，最終衡量阿里巴巴與百聯合作成果的，「就是看能不能產生大家覺得似像非像、但卻從來沒見過的，它像商場又不是傳統商場、像購物中心又不是傳統購物中心，它是一個消費的社區又是一個吃喝玩樂的中心，又是一個消費者連接的中心，又是一個一個新的社區、社群，真正基於消費多場景提供便利。」

儘管此次阿里巴巴和百聯的合作並未涉及股權，但今後雙方將會以成立聯合工作小組、定期高管交流等方式全面展開合作。

●線下場景+新金融試驗田

事實上，百聯集團的互聯網業務轉型已持續較長一段時間。早前，百聯集團內部相關負責人就告訴《每日經濟新聞》記者，2013年百聯集團總裁以及董事長到任后，即確定了集團的兩條發展主線：商務電子化以及傳統業務的轉型升級。且百聯集團制定的2015年-2017年的新三年規劃也是圍繞這兩條主線展開。

但丁利國告訴記者，儘管在互聯網上早有布局，但百聯集團的嘗試並不成功。在他看來，外界期待百聯在和阿里巴巴合作后，可以探索出線上下企業合作的「新範本」。

上海尚益企業管理諮詢有限公司總經理胡春才對記者表示，眼下，包括阿里巴巴、京東等在內的互聯網巨頭競爭正日趨白熱化，尤其是在超市業務部分。「上海有1號店，也算得上京東的大本營。就這一點來看，和百聯集團的合作對阿里巴巴也很有價值。」

此次與阿里聯手，雙方會互相打通支付渠道——百聯線下門店將向支付寶開放，同時百聯旗下安付寶/聯華OK卡將全面接入支付寶，成為消費者優選的一種支付渠道。對消費者來說，以後在百聯所有線下門店都能用支付寶方便的買單，支付寶的眾多支付方式中除了花唄、餘額寶、銀行卡等之外有望再多一個：可用ok卡付款。

值得關注的是，支付渠道的打通只是第一步，更具想像空間的是：支付寶除了支付之外，還連接著消費信貸、消費保險、消費理財為代表的新金融場景，百聯的3000多家線下門店，有望成為線下場景與新金融相結合的一塊試驗田。

這幾年來，線上場景和新金融的結合已經初現成效，在去年「雙11」期間，據測算，新金融服務將整體消費力提升了20%。但是相比線上，線下消費才是社會的大頭。線下消費場景占社會消費品零售總額的比例超過85%，未來的提升空間巨大。

一直以來，支付寶在上海的移動支付領域有著很強的優勢，超過7成上海人是支付寶用戶，尤其是大部分年輕人的生活已經與支付寶密不可分。對百聯集團來說，支付寶打通支付通道后，一方面其有可能藉助支付寶將更多年輕的消費群體引入百聯的線下門店，並藉助消費信貸等方式，充分釋放他們的消費潛力，另一方面，則可以嘗試通過消費保險等新手段，促進消費升級。而對於支付寶來說，則將繼續鞏固其在上海的優勢地位，拓展更多的服務場景。

●阿里未來會不會入股

在上海推進的國企混改中，百聯集團被視為改革龍頭的標杆。事實上，上海市政府也對此次合作寄予厚望。昨天，上海市委常委、常務副市長周波在現場見證了簽約儀式，他表示，希望兩家公司能夠攜手全方位合作，成為混合所有制改革和創新的一個典範。

事實上，阿里巴巴和百聯集團此前就已有合作。去年底，永輝超市發佈公告指出，以總價9.5億港元將持有的聯華超市全部股權（約2.37億股，佔總股本的21.17%）轉讓給上海易果，而後者則屬於阿里巴巴系。

多位業內人士預計阿里巴巴將來可能有進一步動作。胡春才表示，目前來看並不排除阿里巴巴會和百聯集團在股權合作上的可能性。「百聯還有百貨板塊等，阿里巴巴可以整合銀泰集團，百聯也有這樣的想像空間。」

丁利國也告訴記者，「百聯最大的問題是體制問題，和阿里巴巴僅僅是戰略合作對百聯的體制轉型作用不大的。」

根據互聯網商業模式分析師郝智偉的分析，阿里巴巴的新用戶增長目前已進入瓶頸期，需要從線下來延伸新用戶的增量，同時把老用戶的深度從線上搬到線下，這樣不僅知道線上的數據更了解線下的數據，才能把商業做得更全面。對百聯集團來說，它亟需阿里的大數據賦能等來幫助它做深對用戶的理解，然後把相關的以用戶為中心的東西做下去。

中國電子商務研究中心主任曹磊則對《每日經濟新聞》記者表示，「阿里和百聯的合作可牽制京東商超業務，並與沃爾瑪「1號店」抗衡。尤其是在電商近期發力的新品類，如生鮮和低毛利潤的快消品領域，上海市場就是主力市場。百聯集團的這些成熟商圈、社區商業物業，意味著對上海有購買力消費群體的全覆蓋，通過這些門店，可以嘗試更多有價值的線上線下融合舉措。」

在曹磊看來，百聯的「中央倉」可彌補菜鳥網路在華東核心區的劣勢，百聯集團在上海擁有一個10萬平方米體量的全渠道中央倉。從體量上看，相當於京東上海的「亞洲一號」（一期）。擁有這樣大體量倉配資源，意味著對區域內市場的更好掌控。「倉」能讓零售商掌握商品流向，支撐新店落地開設，對商品毛利擁有更大掌控力，同時杜 絕缺斷貨情況發生，以及打造更具價值的用戶體驗等等。倉也能讓零售商打造區域競爭門檻。建一個倉需要幾年周期，磨合運營又需要幾年。時間成本會帶來先發優勢，進而拉升競爭門檻。這可以一定程度上彌補阿里系的菜鳥網路在華東區一級倉位於浙江中部金華，而非上海這樣長三角核心區的一大先天性劣勢。

曹磊指出，隨著上海國企改革的推進，不排除阿里巴巴未來會參與百聯集團混改的可能性。在上海推進的國企混改中，百聯集團是被視為改革龍頭的標杆。提出的混合所有制改革路徑包括，引入戰略投資，提高質量，拓展業務。據悉，馬雲、馬化騰都曾與上海國資委恰談過相關事宜。

更有不願具名的資深業內人士告訴記者，「國資既不能流失又要做大做強，這時候除了找一些和互聯網新銳一起合作，相信百聯目前是沒有什麼更好的解決辦法。」

阿里巴巴在新零售板塊布下的棋局

※2014年，阿里巴巴戰略入股銀泰商業，開啟百貨業線上線下全渠道的融合探索。

※2015年8月，阿里巴巴集團投資約283億元人民幣參與蘇寧雲商的非公開發行，占發行后總股本的19.99%，成為蘇寧雲商的第二大股東。

※2016年11月，阿里巴巴投資21.5億元，將浙江連鎖超市龍頭三江購物攬入懷中。

※2017年1月10日，阿里巴巴宣布與銀泰商業創始人沈國軍聯合向銀泰商業提出要約收購，雙方總共斥資177億元收購公司股票，收購完成後，阿里方面持有公司股份由原來的28%提高到74%。

※2017年2月20日，阿里巴巴集團與百聯集團在上海宣布達成戰略合作。