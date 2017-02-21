每經記者 蔣佩芳 王晶 每經編輯 吳 悅

電話用戶實名制是電信企業的硬任務。

但《每日經濟新聞》記者最近的調查顯示，部分虛擬運營商在落實實名制方面還是存在漏洞，記者在網上很容易就買到了非自己實名的「蝸牛免卡」，其操作手法就是蝸牛移動的經銷商利用別人的身份證實名認證，然後賣給其他人。

事實上，工信部網路安全管理局本月初發佈的虛擬運營商實名制落實情況抽查暗訪報告顯示，蝸牛移動在實名制的落實方面還是存在違規行為。此前的2016年7月，工信部的暗訪中也曾經發現蝸牛移動存在實名制違規行為。

此外，《每日經濟新聞》記者還接到有關蝸牛移動的其他投訴，包括弧稱流量不清零卻被清零，電話卡開卡不帶來電顯示，用戶如有需要則自行申請開通等。

目前蝸牛移動用戶規模已近900萬，2016年整體業務收入破10億元，已經成為中國最大的虛擬運營商，但蝸牛移動在實名制落實方面的問題多次被工信部及相關部門通報，該公司在其他服務方面的問題也時有發生，這些問題又將為蝸牛移動帶來怎樣的影響？

●蝸牛：未來統一碼號與數據監控，將實名制管理常態化

最近蝸牛移動公司的免卡論壇很熱鬧，《每日經濟新聞》記者發現很多用戶都在投訴因為非實名制而被停機，但聯繫蝸牛的客服永遠是忙音。《每日經濟新聞》記者聯繫到論壇上投訴的一些客戶，一名用戶直言，「蝸牛實名制就是個笑話，我們這兒滿大街都在銷售蝸牛卡，無需實名。」

記者很快找到一位在蝸牛移動互動社區銷售蝸牛靚號的經銷商，以消費者身份進行了諮詢，「是否有不需要實名制的卡銷售？「該經銷商告訴記者，卡都需要實名，但他這裡有他人實名后的，可以賣給記者。

記者立即付費購買了此卡試用，在購買后，很快收到蝸牛免卡，發現該電話卡確實不需要實名制即可啟用，直接支持打電話、發簡訊等功能。在蝸牛的免卡商店APP的用戶名稱處顯示，該電話卡實名用戶為：山東省XX市的市民昌XX。

《每日經濟新聞》記者在蝸牛移動論壇還看到一位叫「懶石頭」的用戶投訴說，「蝸牛移動根本沒有為客戶實名」。該用戶表示，「我是去年在官網辦的60免卡用戶，身份證正反面還有本人持身份證照片都發過去了，發來電話卡以後本人就開通使用了。不過在免卡商店裡，我的用戶名顯示的並不是（我的名字）。」為了防止出問題，該用戶向蝸牛客服進行了投訴，「我給10040打了個電話，把情況跟他說了一下，然後他說幫我轉接後台銷售，查詢銷售記錄。到現在還沒有人給我回信。不過我再登錄免卡商店，那裡以前本來該顯示用戶名的地方，現在寫著普通用戶，我在電腦上也查不出現在到底我的電話卡是誰的身份證辦的。」

一位山東的蝸牛移動免卡用戶周先生向記者反映，「當我卡丟了想補卡時，蝸牛就是不給我補卡，投訴期我等了15天，沒辦法我只能去找工信部投訴蝸牛，最後公司才給我補了卡並對我先後進行了兩次賠償，總金額為80元話費。」

對於實名制的問題，蝸牛移動曾發出舉報有獎勵的通告，昨日在回復《每日經濟新聞》記者採訪時，蝸牛移動方面表示：收到舉報后，蝸牛移動將立即派專人進行處理，一經核實，就會向舉報用戶發放獎勵。這樣做的目的也是為了扎紮實實推進相關工作，同時也防止一些惡意或無效舉報。此外，為了實名制管理，蝸牛在今年國際通信展上展出人臉識別系統；2016年4月，蝸牛移動與蘇州市反詐騙中心正式簽約合作，建立了虛商行業首個警企合作反詐騙機制。通過合作機制的建立，蝸牛移動可以及時對中心反饋的違規號碼進行核查封停。同時，還依託大數據對用戶通信行為進行分析識別，將系統自動發現的可疑號碼納入通信網路詐騙「灰名單」管理。未來，蝸牛將夯實代理渠道商，統一碼號與數據管理，進一步將實名制管理工作常態化。

●實名制：虛商獲取正式牌照的老大難問題

一位不願具名的業內資深人士告訴《每日經濟新聞》記者，儘管虛擬運營商也一直在要求實名，但實名過程如果監控不嚴，就容易導致有人會拿別人的身份證去辦理后給另一人去使用。除了這種方式，還有通過網上購買身份證號碼后實現一對一實名。一旦這些卡流失到非法分子手裡，結果是不可想像的。該資深人士坦言，這種現象並不在少數。

該人士表示，這種現象出現后，虛擬運營商要不就是梳理，要不就是在整個實名過程中，杜絕第三方公司登記，如通過快遞上門給卡讓其對用戶進行實名，因為有的快遞公司人員在這過程中也並不負責任，只要用戶給個身份證複印件即可。虛擬運營商要想解決實名制問題，目前可以有兩種方式：一是虛擬運營商企業的工作人員去上門辦理，或者開線下營業廳進行實名制登記；另一種處理方式即本人手持身份證進行拍照，直到確認後方可。

獨立電信分析師付亮對《每日經濟新聞》記者表示，「虛擬運營商剛開始為了發展用戶，各種制度、服務不夠健全，其中就包括實名制問題，因此，對詐騙分子來說，獲得虛擬運營商的號碼更容易。」正因如此，時至今日，仍有許多用戶對170/171虛擬運營商主叫號碼有抵觸，並且在網路上廣為流傳的「六個一律」防詐騙指南中，第六條就是：「所有170/171開頭的電話一律不接」。付亮指出，「管理不夠完善的虛擬運營商在實名制上有漏洞的話，有可能被監管部門罰款甚至暫停虛商服務的資格、吊銷牌照，這對虛商來說，影響是比較大的。事實上，實名制對所有運營商都是一個基礎條件。」

可以說，虛擬運營商由試點轉向獲取正式牌照的道路上，實名制是一個老大難問題。就正式牌照的發放，工信部總工程師張峰曾這樣對外表示，前期由於虛擬運營商170號段在管理上存在問題，工信部進行了督察，指出了他們的問題，進行了約談，不能重發展輕管理。對垃圾簡訊和通訊信息詐騙等比較突出的問題，雖然在整改工作中做了大量工作，也取得了一定成效，但仍然需要持續強化，進一步鞏固效果。工信部將進一步加大對虛擬運營商的監督管理力度，結合實名制整改落實情況，適時出台移動轉售業務的正式商用意見。

●流量月底清零、來電顯示要另收費須標明

除了實名制方面的問題，《每日經濟新聞》記者在調查中還接到用戶投訴蝸牛移動對套餐流量清零標記不清和無來電顯示的投訴。

一位重慶的蝸牛移動向記者講述了蝸牛移動扣費的問題。「上個月底，蝸牛移動扣了我好幾百兆的流量，並且我購買的流量包與實際到賬的流量不符，跟客服反映情況后，他們才給我補上。」

不僅如此，據上述用戶反映，蝸牛移動的流量費事實上不僅貴，且月底還會被清零。60元購買1G流量，月底沒用完的流量就會被清零；但如果80元購買的1G流量則不清零。

針對用戶反映的一系列問題，《每日經濟新聞》記者致電蝸牛移動的客服人員。客服人員表示，蝸牛移動只有三種流量包月底不會被清零，分別為：10元100兆；30元300兆以及80元1個G，而其餘流量包沒用完的都會被清零。

若以三大電信運營商之一的中國移動目前在售的流量包資費為例來看，移動30元不僅可購買500兆，並且當月沒用完的還可以繼續流轉至下個月。

針對上述情況，虛擬運營商產業聯盟秘書長鄒學勇在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，「虛擬運營商站在自己的角度，可能會對不同的套餐實行不同的營銷手段。」

根據鄒學勇的說法，套餐主導權都在虛擬運營商自己的手上，不過套餐包的細節必須在官網有清楚的標註或是標明。「不能說清零就清零，不清零就不清零，不然用戶一旦購買卡之後容易產生不好的體驗。」

除了流量方面的問題，一位上海的蝸牛用戶告訴記者，這卡裝上手機后竟然沒有來電顯示。使用近半年後，突然收到蝸牛移動的簡訊提醒：「贈送來電顯示業務一個月」，這才恍然明白原來電話卡在啟用時就默認不開通這個業務。

對此，鄒學勇表示，儘管資費標準都由虛擬運營商自己定，但這項業務需要提醒用戶，如果都沒有提醒，很容易影響用戶的使用。

更有甚者，有用戶在蝸牛移動論壇曬出其消費截圖，雖然其免卡的來電顯示業務為關閉狀態，但蝸牛移動仍對其每月進行扣款。表面上看，蝸牛移動在差異化和創新上顯露活力，但通過資費計算，其價格與三大運營商相比，優勢並不明顯。

對於用戶的投訴，蝸牛移動方面回應稱：「蝸牛的流量包一般分為套餐包與加油包，套餐包每月會自動扣款，加油包則是按需訂購，隨訂隨扣。加油包與包月包的規則為當月購買、當月使用，不能轉至次月，蝸牛移動在訂購頁面都有專門文字提醒。其實基礎運營商也有類似的產品，基礎運營商的不清零是指有限期內不清零，而我們的年加油包是一年內不清零，此外，我們的流量是全國流量，而基礎運營商很多是省內、本地流量，因此，虛商的優勢還是有的。至於來電顯示，作為一個服務功能，運營商也是需要收取功能費的，一般贈送來顯，都是因為含在套餐費內。蝸牛移動作為一家倡導自由通信的運營商，將業務開通權給到用戶，讓他們自主選擇。」