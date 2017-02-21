每經記者 蔣佩芳 王晶 每經編輯 吳 悅

據《每日經濟新聞》記者了解，2012年4月，蘇州蝸牛數字科技股份有限公司（以下簡稱蝸牛數字）首次在創業板申請IPO，同年10月，IPO申請被證監會「中止審查」；2015年3月，蝸牛數字再次重返IPO戰場。從招股說明書看出，蘇州蝸牛的主營業務遊戲一直依靠一款遊戲打天下。蝸牛移動的虛擬運營商業務和遊戲玩家的結合或許是一種跨界的良好預想，但虛擬運營商的盈利問題又反過來制約了發展。

主營：一款遊戲打天下

根據2015年3月6日中國證監會官網上發佈的《蘇州蝸牛數字科技股份有限公司創業板首次公開發行招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）顯示，蝸牛數字2011年至2014年9月的營業收入分別為2.03億元、4.27億元、6.66億元以及4.21億元，而對應的凈利潤分別為-242.21萬元、-14.90萬元、1.25億元以及6153.51億元。從數據上看，在連續兩年虧損后的2013年，蝸牛數字的凈利潤不僅扭虧為盈，甚至還實現了大幅暴漲。

事實上，暴漲的凈利潤與公司2012年新推出的熱門端游《九陰真經》密不可分。根據《招股說明書》顯示，構成蝸牛數字主營業務收入的遊戲產品主要為《九陰真經》、《航海世紀》、《帝國文明》、以及《天子》。2014年1~9月，上述四款產品營收分別為3.33億元，佔比79.15%；2369萬元，佔比5.62%；1146萬元，佔比2.72%；以及913萬元，佔比2.17%；總計佔比89.66%。從數據上看，蝸牛數字的營收嚴重依賴單一產品《九陰真經》。此外，值得注意的是，2004年底至2005年3月，蝸牛數字曾在全國大力推廣《航海世紀》，總投入超過2000萬元。就在所有人都以為可以迎來收穫之時，《魔獸世界》的入華改變了國內遊戲市場的競爭格局，《航海世紀》的在線人數下降了近一半。最後，迫於現金流的壓力，蝸牛數字不得不收縮戰線，不少地方的辦事處也紛紛選擇了關停。

一位不願意透露姓名的遊戲分析師對《每日經濟新聞》記者表示：「隨著移動遊戲成為如今遊戲產業的第一大市場，客戶端遊戲的優勢早已經不復存在，目前《九陰真經》佔據了蝸牛80%的收入，這對於一個企業來說是非良性的。目前整體的用戶已經大規模遷徙到移動端，並且用戶屬性也發生了改變，整體客戶端遊戲目前基本都是在維護老用戶的狀態。雖然蝸牛旗下也有諸多移動遊戲產品，但是多數還是以中重度為主，整體移動遊戲產品也在向輕度化，競技化遷徙，而蝸牛目前旗下的移動產品表現並不是很突出。」

虛商：要想盈利絕非易事

在流量經營時代到來的風口，在通信變革、市場洗牌的時代，虛擬運營商本該扮演更重要的角色，發揮更大的作用，但事實上，經過三年多的發展，虛擬運營商尚未顛覆中國通信行業原有格局。

獨立電信分析師付亮對此表示，「最開始獲得虛擬運營商牌照還是比較容易的，因此，很多虛擬運營商在還沒想清楚如何與自己的主營業務結合，才能形成自己特色的時候就進入到這個領域。說白了就是先拿牌照再找方向，還有一部分虛商則是為了炒作新的題材才進入該領域，這樣對企業的估值會有一定的影響。整體來看，虛商發展得不是特別好。」

此外，根據《每日經濟新聞》記者的長期觀察，目前大多虛擬運營商都面臨著難以盈利的窘境，主要原因有兩點，即「批零倒掛」以及以微信為代表的社交軟體的興起。

以170/171號段為主要服務平台的虛擬運營商，不自己建設通信網路，而是租用實體運營商（電信、聯通、移動）的網路開展電信業務。因此，幾乎所有的虛擬運營商在發展業務時都面臨和三大基礎運營商談判價格的問題，「批零倒掛」就是指虛擬運營商從三大運營商處拿到業務的批發價格高於自己向最終用戶提供的資費價格。長期的「批零倒掛」也導致虛擬運營商處於極其尷尬的地步，或者資費價格沒有競爭優勢，吸引不了用戶；或者與運營商之間打價格戰，進一步導致自身的虧損加大。

「通信行業最開始的低資費就是由虛擬運營商來宣傳的，虛擬運營商從一開始打的就是零月租、無長途、無漫遊的定價，相對於基礎運營商更有優勢，但這兩年，基礎運營商也開始陸續推出了一些吸引人的套餐。在這種情況下，虛擬運營商本身的資費優勢就不明顯了，因此，如何尋找新亮點，推出更有力的套餐業務是現階段虛擬運營商的難點之一。」付亮進一步分析說。

此外，根據運行監測協調局2月6日發表的《2017年春節期間通信業運行平穩》一文中提供的數據：2017年春節期間（1月27日~2月2日），移動互聯網流量消費了25901萬G，是2016年的2倍。除夕當日，移動數據流量消費3598萬G同比增88.4%。春節假期7天，全國移動簡訊發送量116億條同比降16.9%；行動電話去話通話時長647億分鐘，同比降11.8%。除夕當日，簡訊發送量31.9億條，下降幅度達32.8%。而2016年，全國移動簡訊業務量6671億條，同比下降4.6%，除夕簡訊發送量下降幅度遠大於2016年全年。從數據中可以看出，傳統的簡訊、通話等拜年方式已經被慢慢淘汰，取而代之的是以微信、QQ為代表的社交軟體成為新的溝通方式。

在付亮看來，電信服務對蝸牛的遊戲業務以及主要的目標人群之間的促進是很有限的。從網路遊戲的角度來說，這個行業相對成熟，蝸牛也有自己的一系列打法，遊戲作為其現金流可以不斷地給公司帶來收益，但如果爆款遊戲過時，那麼蝸牛的盈利能力就會存在一定的不確定性，因此，要想更好的發展，蝸牛還需要在遊戲中尋找第二增長點。