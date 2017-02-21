新浪科技訊 2月20日下午消息，智能耳機項目VINCI今日宣布已於年初完成數千萬元A輪融資，天奇阿米巴創投領投、源渡資本和快的創始人陳偉星跟投。

此前2015年，VINCI曾獲得源渡創投和陳偉星領投的的pre-A、以及心元資本天使輪投資。

Vinci主打智能頭戴式耳機，在產品上首先讓耳機成為獨立計算設備，可以獨立播放音樂；其次利用人工智慧中的語音理解和處理，用語音交互來進行耳機和音樂操作；最後還通過機器演算法把雲端的音樂推薦服務和場景感知結合在一起，根據個性、心率、場景的不同推薦精準的音樂。

去年下半年，Vinci智能頭機登陸美國眾籌網站 Kickstarter 獲得了4885位支持者共計987，384美元的籌資額。

Vinci創始人朱大衛曾是國內最早的大學生社交網路「同學網」以及國內早期移動社交產品 MM（Mobile Messenger）的創始人。這是朱大衛第三次創業項目。（李根）