WBC中華隊對古巴之戰先發打序中央社 (2017-02-20 18:50)
中華隊備戰3月世界棒球經典賽，20日在洲際球場與「紅色閃電」古巴隊打熱身賽，旅日左投陳冠宇先發，先發打序出爐。中央社記者林宏翰攝 106年2月20日
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