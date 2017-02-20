WBC／對決古巴調整 潘威倫漸入佳境NOWnews今日新聞 (2017-02-20 18:22)
經典賽中華隊尚未確立所有先發投手位置，明天21日將推出「嘟嘟」潘威倫熱身賽先發出戰古巴隊，他也正在調整，目前預定先發投2局左右，然後由倪福德接手。
潘威倫表示：「之前在牛棚練投都是50-60顆球左右，去澳洲移訓第一場狀況不是很好，第二場後越來越好。」
而中華隊教練團目前尚未告知他是否會是先發投手，他將跟倪福德一起爭取先發位置。
潘威倫認為目前狀況越來越好，昨天後援感覺不錯，當然若是要擔任先發投手，越早被告知越好。
而他也會利用去日本跟韓國移訓比賽的機會再做調整。
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