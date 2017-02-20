在地深耕走向國際 南大成立臺南學研究中心大成報 (2017-02-20 17:20)
南大於2月20日在該校文萃樓舉辦「臺南學研究中心」揭牌儀式，現場貴賓雲集，臺南市賴清德市長、文化局周雅菁副局長、中研院臺灣史研究所謝國興所長、台灣文學館廖振富館長、台江國家公園管理處張維銓處長、前教育部吳鐵雄次長、前臺南市教育局鄭邦鎮局長、麗尊集團總裁李登木校友、校友總會陳金雄理事長與謝金美秘書長、校友陳奮雄老師、元智大學陳勁甫國際長等多位貴賓以及校內師長專程與會。
賴市長致詞指出，臺南市在縣市合併成直轄市後，市府就以「臺南學」為核心，發展具臺南特色的文化政策及辦理相關活動，看到臺南大學在臺南學的用心與努力成果，十分肯定南大對地方的經營與貢獻，期盼經由大學與地方的合作，使大眾更加了解臺南市在地的人文、歷史及產業文化，並吸引更多遊客造訪臺南。
南大黃宗顯校長表示，南大立足府城已將近二甲子，校內收藏許多有關臺南的珍貴文史資料，也經由校內教師的積極推動，不管是學術上的研究或是帶領學生與在地社區合作進行文史探究、戲劇展演、社區營造等都累積了相當豐碩的成果。今日藉由此研究中心的成立，運用跨領域團隊及在地化策略，整合校內資源並結合社區與地方的力量，讓臺南學成為顯學。
南大「臺南學研究中心」以跨院跨系之人力與資源，與產官學共同合作，每年定期舉辦國內或國際之跨領域學術研討會，從事大臺南之歷史、宗教、民俗、藝文、文化資產、綠能生態與智慧城市等領域之學術研究與推動。南大表示，期盼透過此中心，不僅落實校務發展願景，實踐「扎根在地文化、關懷人文社會」的高等教育社會責任，將臺南學由居民、社區、地方、城市進而推向國際。
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