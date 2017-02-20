WBC中華隊迎戰古巴 打線微調中央社 (2017-02-20 18:16)
（中央社記者林宏翰台中20日電）中華隊備戰3月世界棒球經典賽，今天在洲際球場與「紅色閃電」古巴隊打熱身賽，旅日左投陳冠宇先發，先發打序出爐。
中華隊第1棒左外野手胡金龍，2棒游擊手陳鏞基，3棒右外野手高國輝，4棒二壘手林智勝，5棒指定打擊林益全，6棒三壘手蔣智賢，7棒一壘手許基宏，8棒捕手林琨笙，9棒中外野手林哲瑄。
中華隊中心打線不變，陳鏞基前一戰打7棒今天拉上第2棒，前一戰沒有先發的許基宏近況不錯，擔任7棒、先發一壘手。
中華隊日前在澳洲移地訓練，熱身賽3連勝，昨天返台與世大運中華培訓隊熱身賽再拿1勝，今晚對上經典賽古巴隊，是這次集訓以來最強的對手。
總教練郭泰源表示，對手強度高，選手在場上的應變能力也要更快，明天對古巴第二戰，由「嘟嘟」潘威倫先發，倪福德接著上場。
古巴隊預賽與日本、澳洲、中國大陸同組，在東京巨蛋交手；中華隊則是在首爾與地主南韓、以色列、荷蘭，分別爭取前2名晉級。1060220
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