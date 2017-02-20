中央社記者李宇政台北20日綜合報導NBA今天傳出震撼交易NBA專欄作家沃納洛斯基的推特指出國王同意把柯森斯交易至鵜鶘。美媒認為鵜鶘加上原有的戴維斯內線強度讓人「仰之彌高」。



美國職籃NBA專欄作家沃納洛斯基Adrian Wojnarowski的消息向來具有指標性美國媒體例如哥倫比亞廣播公司體育網cbssports.com、福斯廣播公司體育台Fox Sport等都引用沃納洛斯基的消息。



沙加緬度國王隊的柯森斯DeMarcus Cousins身高211公分本季平均27.8分、10.6籃板、4.8助攻紐奧良鵜鶘隊的戴維斯Anthony Davis身高208公分本季平均27.7分11.9籃板2.2助攻今天在明星賽轟炸破紀錄的52分榮獲最有價值球員MVP。



對於這筆交易哥倫比亞廣播公司體育網用「震撼shock」來形容國王送出柯森斯和卡斯比Omri Casspi換來希爾德Buddy Hield、艾萬斯Tyreke Evans、加洛威Langston Galloway以及2017年受保護的首輪選秀權、第2輪選秀權。



柯森斯和戴維斯都曾就讀肯塔基大學但沒有同隊過報導指出這項交易也讓學長學弟將一起並肩作戰。1060220