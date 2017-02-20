曾入選第十一屆亞洲青棒中華代表隊的廖建富，目前是「南霸天」高苑工商的當家捕手，面對這一次「春季甲子園」的最終12強，曾經入選國手的光環會不會造成壓力？廖建富表示做好自己本分就好，廖建富更希望球隊能夠比去年的成績還好，拿下這屆賽事的冠軍。

代表高苑工商參加今天最終12強抽籤儀式的廖建富，知道對手將會是普門中學與嘉義高中的勝隊，談到如何面對對手，廖建富表示：「其實教練在平時的訓練已經都很紮實，因此並不會針對任何對手去做演練，我們只要把平常的訓練用在場上，好好的發揮平常訓練的東西就好了。」

高苑工商去年獲得季軍，今年再度打進最終12強，廖建富表示：「去年的名次是第三名，面對今年的比賽，當然希望能夠比去年更進步。」廖建富接著笑著補上一句：「當然還是很希望能夠獲得最後的冠軍。」

至於國手的光環，會不會讓自己有壓力，廖建富表示：「壓力當然還是會有的，但是自己該有的本分還是要做好，畢竟是最後一年了，還是希望能幫助學校拿到最好的名次。」