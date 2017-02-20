亞冬運競速滑冰 宋青陽無緣獎牌中央社 (2017-02-20 16:41)
（中央社記者李晉緯台北20日綜合報導）台灣滑冰好手宋青陽在亞冬運競速滑冰男子500公尺賽事，滑出35.74秒排名第9，無緣拿下獎牌。
亞洲冬季運動會（2017 Sapporo Asian Winter Games）在日本進行，中華隊這次共41名選手分別參加冰壺、冰球、花式滑冰、短道競速滑冰、競速滑冰、高山滑雪等賽事，代表隊人數是隊史新高。
大會19日舉行開幕典禮，賽事也陸續展開，宋青陽今天在競速滑冰（Speed Skating）男子500公尺（Men 500m）滑出35.74秒成績，在21名參賽選手中排名第9。
宋青陽在2010年廣州亞運滑輪溜冰賽事贏得男子300公尺個人計時賽、男子500公尺個人爭先賽兩面金牌，2013年起挑戰滑冰後，他在當年的冬季世界大學運動會就拿下男子大道滑冰1000公尺銅牌，2015年亞洲錦標賽再以打破亞洲紀錄的成績奪得亞洲滑冰錦標賽500公尺金牌。
2016年宋青陽在世界大學競速滑冰錦標賽中獲得500公尺競速滑冰的銀牌，是台灣拿下世界級冬季運動賽事中的首面銀牌，可惜這次無法在亞冬運奪牌。1060220
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