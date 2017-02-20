《文藝傳家喜迎春•紅榜表揚譽滿門》─南大附聰校長至國語文競賽獲獎選手家中勉勵



(中央社訊息服務20170220 15:59:04) 國立臺南大學附屬啟聰學校陳秀雅校長於1月至2月期間前往雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東等地，為第19屆全國聽覺障礙國民國語文競賽獲獎選手的家長表達感謝並勉勵獲獎選手。



家庭是人的第一所學校，家庭教育也深深地影響一個人未來的種種發展，本次南大附聰學生在全國聽覺障礙國民國語文競賽中脫穎而出，家長的支持、教師的努力都是重要的關鍵。南大附聰本於「關心家庭、重視學習、無縫接軌」的精神，將每一位家長的託付視為承諾，每位教師都盡力培育這朵朵含苞待放的幼苗走向人群、走向社會。



本次南大附聰前往國語文競賽獲獎選手家中貼榜，不僅是創新，也將是未來延續的傳統，張貼紅榜的同時也是教師、家長、學生心靈交流的時刻，在這當下學生給予家長、教師極大的激勵，也為家長增添了榮耀。當陳秀雅校長將紅榜貼上時，獲獎選手的家人心中的感動是難以言喻，那是一種「努力」被看見的激動，也是對學生、家長付出的「肯定」，看見那一幕幕家長的笑顏與感動的淚水在眼眶打轉時，這就是一股正向且令人感動的力量，這股力量將推動南大附聰持續進步，也將讓更多家長看見南大附聰。



南大附聰校長陳秀雅表示：「走進附聰、樂在其中」這句標語，將持續縈繞在每位走進南大附聰人的心中。



訊息來源：國立台南大學



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