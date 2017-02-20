2016台灣國展優選 簡秀英：慢工細活畫童趣



(中央社訊息服務20170220 15:21:13)2016台灣國展油畫比賽優選得主簡秀英，雖然非科班出身，但她以近10年時間從入門到自學打下基礎，過程中因工作忙碌以致創作斷斷續續，用寫實的手法描繪日常生活中出現在眼前的所有人、事、物，不需通過解說，觀畫者自可心領神會，引發感動與共鳴。



簡秀英，1954年生，畢業於台灣大學醫學系，本業是內科醫生。她表示，從小沒有受過美術教育，也不喜歡塗鴉，更沒有要成為藝術家的夢想，但卻很善於用鉛筆繪圖，13歲的時候就能無師自通精準地畫人像。對於獲得2016台灣國展油畫比賽的優選獎和藝術家證，作品榮獲典藏，她至今仍覺得非常榮幸，一切猶如做夢般，令她無法置信。



她表示，由於課業與醫生工作的壓力，完全沒有絲毫的念頭要拜師學畫，一直到2008年，心裡突然產生一股非常強烈想要畫畫的衝動，才去報名參加社區大學美術班，從畫蘋果、檸檬開始學習基礎繪畫課程。三個月一期的學期結束後，因為工作忙碌的關係，只好停止美術班的課業，在家裡自我練習。



她坦承自我學習的最大致命傷就是鬆懈與懶散，沒有老師的敦促和同儕的壓力，繪畫的進行猶如三天打魚、兩天曬網，時常一停工就是數天、數月、半年甚至一年之久，因此8年下來只畫了16幅畫，真正完工的也只有10幅。



從2012年開始參加美術比賽，簡秀英到去年為止已獲得五個獎，除台灣國展優選獎，另有2012年第7屆全台安寧療護繪畫比賽佳作獎、2013年第10屆高雄景物油畫比賽佳作獎、2014年全台美術展入選、2015年第14屆全台百號油畫大展入選，平均一年一個獎。



她說，《路燈下》這幅畫的繪製過程相當困難，單單在取材方面就要花費一番工夫。回想兩年前的夏天，旅途中剛好遇上台東縣金崙鄉的排灣族部落舉行豐年祭，慶典是在夜晚舉行，在會場見到一個約莫四歲大的小女孩，穿著紅色原民服裝，非常可愛，當時就決定要以她為下一幅畫的主角。



關於這件作品內容，簡秀英說，這四個排灣族小朋友，在慶典會場外圍坐在地上聊天，有人說，我今天有吃三杯霜淇淋喔；阿姨的小狗阿米生了兩隻小狗；剛剛有一個來賓小朋友從看台上掉下來受傷了；他們彼此交談分享個人經歷，但卻是他們小小世界裡的大事。



簡秀英談到，為了捕捉鏡頭回家作畫，折騰了好久。小女孩很活潑好動，在會場四處亂跑，相機一直抓不到好角度，最後她跑到路燈下三個正在吃冰淇淋的小男生旁邊，跟他們圍坐一起說話，相機終於拍到了理想的構圖。



簡秀英說，以美學的觀點而言，只要三個小孩就夠了，第四個會破壞美感，但她還是畫上四個，因為感覺上更真實、更豐富、更有說服力。另外，原鄉的路燈是水銀燈，拍出來的相片是呈現綠色的，由於相機沒辦法調整，回家後用電腦修圖回復原色。



再來還有一個更大的問題，夜間拍攝活動中的物體，還要影像清晰，是要相當的技術的。由於光線不足，在陰影中的形狀還是沒辦法清楚呈現，只好靠著知識和經驗畫出來。雖然說構圖方面用了多張相片，但是原住民的衣物、配飾等細節，卻是從其他相片獲得，因此這幅畫一共運用了當時拍的十幾張相片才得以完成。



她說，以繪製生活化的兒童畫來說，先製作相片是必要的，夜晚的光線不足，因此攝影技術是一大考驗，而光源的顏色也會影響膚色的表現；再來，頭頂光源不受歡迎，因為臉部形狀和側光所表現的不太一樣，跟一般的認知不同，畫起來難度更高。雖然如此，她還是秉持創作精神，努力完成這幅畫。 【臺灣藝術研究院2017台灣國展油畫比賽報名資訊】初審照片收件日期：2017年3月1日至3月10日院址：台灣 高雄市苓雅區四維四路2號3樓電話：+886-7-5315858傳真：+886-7-5315151E-mail：info@artcci.com.tw比賽詳情與報名表下載：http://artcci.com.tw/new/new1477555012.html



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