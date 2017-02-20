從愛出發 破千人響應預立醫療決定



(中央社訊息服務20170220 15:04:39)由「傳誠L187」和「台灣安寧照顧協會」主辦，文化大學推廣教育部身心靈中心協辦，2月19日在華山創意園區舉辦「醫療抉擇意願，千人響應簽署」的活動，推廣民眾在健康時預先簽署「預立安寧緩和暨維生醫療抉擇意願書（ACP , ADVANCE CARE PLANNING）」，活動當天共有一千零六十二人響應，為自己預立醫療決定。



台灣安寧照顧協會主秘鄭旭清表示，根據衛服部統計，以往簽署意願書的年齡層主要是落在50-60歲族群。本次活動是「安寧照顧協會」第一次將目標鎖定在20-35歲的年輕族群，發現年輕人自我的自主權高，更願意正視死亡是人生必經過程，進而去思考自己到人生最後一哩路要怎麼走。



馬偕醫院護理部督導暨「台灣安寧照顧協會理事」李英芬表示，在第一線推廣最常遇到的瓶頸是，大部分的國人認為死亡是離自己很遙遠的事情，總是心存僥倖，覺得我還不會遇到。她最近經手一個實際案例，有個壯年的肝癌病人知道這個觀念很久了，但卻沒有正視，當自己生病時看到老婆和小孩不捨糾結而痛苦為難，他在病榻上要求簽署醫療抉擇意願書，自己先做決定，不讓家人承受，並接受安寧緩和醫療，讓最後的病程可以有尊嚴、有品質與家人共度。這是給予家人愛的禮物，也是一種體貼表現，預立醫療決定對個人與家庭關係有重要影響。



本次活動主辦人蔡俐伶表示，曾在澳洲打工遊學時幫朋友做CPR，親身近距離經歷被急救者的痛苦。去年79歲的奶奶罹患骨髓性白血病，身為長子的父親也面臨了幫奶奶做醫療抉擇的難題，長輩們不願意談論死亡議題，對奶奶醫療抉擇並沒有共識。她知道高齡體弱的奶奶禁不起這個急救的程序，所以堅定立場的去服家族長輩，取得不急救的共識，讓奶奶安詳的善終。



因為這個經驗，讓她號召「傳誠L187」19位年輕志工，舉辦「醫療抉擇意願，千人響應簽署」活動，有鑑許多人有預立醫療抉擇的意願，卻因為忙碌、沒有及時付諸行動、不了解要去哪裡完成簽署，於是將意願書帶出醫院、走入人群，讓更多的民眾知道自己有哪些權益和選擇。宣導大家應該要趁著健康時思考，預立自己的醫療抉擇，加註在健保卡上，為了自己、家人負責任，也為珍惜整體醫療資源負責任。



明天與無常，不知道哪個先到。絕大多數人無法預料何時會罹患重病、發生重大意外，正向從容面對死亡，呼籲社會大眾重視自己的醫療抉擇選擇權。



預立醫療抉擇意願書 選擇拒絕搶救心跳的迷思-公開播放新聞專題報導 https://www.facebook.com/SignforHPCare/videos/783851351772462/



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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