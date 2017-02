最佳產學合作夥伴科技大學 101年起南臺科技大學連續6年榮獲教育部「發展典範科技大學計畫」私校最高補助累計5.22億元



(中央社訊息服務20170220 15:03:21)101年教育部試辦「發展典範科技大學計畫」,南臺科技大學獲遴選為全國六所典範科技大學之一,亦是唯一一所獲選私立科大,102因試辦績效獲教育部肯定,再度獲選為十二所發展典範科技大學之一。計畫執行成效卓越,屢獲教育部肯定,「發展典範科技大學計畫」補助金額逐年增加,累計101-106年補助金額高達 5.22億,不僅為全國私立科大第一,在全國科大中亦名列第五,顯見南臺科大亮眼之辦學績效。



南臺科技大學創校以來一向以「最佳產學合作夥伴科技大學」自我定位,本著技職教育「多元適性」與「務實致用」之宗旨,致力於以「做中學」方式,為產業培育所需人才。多年努力獲業界一致肯定,經Cheers 雜誌調查結果,連續8年(98-105年)榮獲企業主票選為最愛之私立科大第一,並連續3年(104-106年)榮獲「校長互評大學辦學績效卓越獎」前十名之佳績。105年亦獲遠見雜誌公布「企業最愛大學生」及「台灣最佳大學排行榜」之「大學聲望調查」私立技職雙冠。



自101年執行教育部「發展典範科技大學計畫」五年來,為落實典範科技大學計畫之推動工作,校方積極形塑親產學校園環境,透過學校經營管理與制度之改革,加強師生與區域產業之互動。在人才培育方面,推動各種契合式產業對接人才培育方案,與合作廠商共同規劃課程、企業到學校辦理徵才和課程說明會、派業師協同授課、面試篩選學生赴企業實習、留用合格實習生就業等,有制度的培育產業「即時可用」人才,例如替自動化產業、航太產業、日系產業、高階醫療器材產業等培育人才,成效深獲業界肯定。此外校方深知職業倫理教育的重要,104-105年連續兩年與產業聯合推動深化職業倫理教育,透過16家標竿企業的認同,提供豐富之職業倫理教學案例資源,使學生藉由來自產業的典範案例學習,充分體認產業對職業倫理的重視,進而培育兼具專業技能與人文素養之務實致用優秀人才。



在深化教師與產業連結機制上,校方推動多元績優導向教師升等與評鑑制度,引導教師至業界研習與深耕服務並爭取產學合作計畫,有效強化教師與產業之連結,成功導正教師重研究輕產學現象。在校園國際化布局方面,提升教師全英文授課教學知能,促進學生海外研習與實習等國際移動力,培育國際化人才;在產學研發方面,聚焦五項關鍵核心技術領域研發,帶動區域重點產業升級轉型,例如協助生技產業聯盟廠商發展國際行銷,與知名機車產業共同開發節能引擎等。此外,因應產業需求與企業合作設立研發中心,共同開發創新技術,例如突破阿茲海默症治療藥物開發之關鍵技術,眼球手術瞳孔定位技術,腦波控制餵食機器人技術等,皆取得高金額之技轉合約,有效降低企業研發及生產成本。105年國科會、中央部會計畫、企業產學合作及技術移轉等皆有顯著成長總計已突破7億元,其中企業產學合作金額已達1億9,895萬元。



近年來創新創業教育儼然已成為國內外各大學之發展重點,政府也投入大量資源推動,但如何縮短創新到創業間的距離,育成中心在校園扮演關鍵性角色。南臺科大創新育成中心已經營19年並於103年獲典範計畫補助整建為「聯合創新育成中心」,提供優質育成場域,成立至今累積培育家數156家,其中上市櫃有4家,新創企業有99家、青年創業有70家,培育企業回饋累計超過3,500萬元。105年更榮獲InBIA美國國際育成協會「University Incubator of the Year(年度大學孵化器)」首獎,為台灣第一家也是睽違十年為台灣取得該獎項之育成中心,並於11月獲頒經濟部中小企業處績優育成中心-國際榮譽獎。南臺科大除獲經濟部及文化部之育成計畫補助經營校內育成中心外,102年起負責文化部台南文化創意產業園區之文創育成業務,另為擴大育成服務量能,更於106年成功爭取到經濟部中小企業處國家級之「南科育成中心」營運權,整合這三個創業育成場域,打造三位一體的創新育成園地,打造成為國內新創產業世界級的培育輔導基地。



南臺科大多年來致力創業教育之推動,藉由辨理三創活動,並透過創業育成輔導機制協助師生創業,聚焦輔導文創、資通訊、多媒體、新創產品與創新服務等4大創業領域,至今累積成立10家公司,成效卓著。目前正培育15 個種子團隊,例如,104年以「脫針漏血感測智慧貼片」,榮獲科技部「創新創業激勵計畫-創業潛力獎」與獎金55萬元,並於105年成立「臻欣生醫公司」獲科技部 TIEC 計畫2萬美元獎金,前往矽谷爭取 Angel Funds之創業支持,並以「智慧洗腎漏血偵測裝置」榮獲科技部1000萬育苗計畫;此外,105年以「雲端無人機飛行安全監控平台」榮獲「創新創業激勵計畫-創業潛力獎」獎金55萬;以「穿戴式孕婦即時監控裝置」榮獲「創新創業激勵計畫-創業傑出獎」與200萬創業基金;且以「iTape物流配送即時監測與管理系統」,在「2016年第五屆中國創新創業大賽港澳臺賽」由來自兩岸四地686個團隊中脫穎而出,勇奪第二名佳績與40萬獎金。



此外,校方發展特色古機械創新機構設計技術,105年集結歷年研發作品,成立全國首座「古機械科技館」,展示中國木構建築、古天文計時儀器系列作品、及相關文創商品,包括斗栱、機械鐘、漏刻、營造法式等作品,並開放中小學生參觀,推動地區科普教育。104年獲得教育部試辦創新計畫補助80萬元,105年再獲600萬元最高補助,並成立衍生企業-「新古機械股份有限公司」。



南臺科技大學在教育部「教學卓越計畫」、「發展典範科技大學計畫」評比,成績與補助均為技職龍頭,學生人數維持近18,000名,排名全國第八大,為全國規模最大之科技大學,辦學成績斐然。為營造優質的產學研發及教育環境,陸續興建完成「能源工程館」、「優活館」、「創思設計坊」以及「生活機能館」,整建「聯合育成中心」,動工興建「校際聯盟產業技術暨實習大樓」提供師生優質的學習環境,並與產業密切接軌,拓展合作關係,落實「親產學及企業最佳合作夥伴」之辦學特色。



資料來源:Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源:南臺科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209006.aspx