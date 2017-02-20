新學期 新希望─南大舉辦105學年度第2學期開學典禮



(中央社訊息服務20170220 14:51:51)國立臺南大學於今天上午9時30分在該校音樂系管弦樂團的悠揚樂音中，舉辦105學年度第二學期開學典禮，黃宗顯校長期勉學子策勵未來，把握學習的契機，儲存自己的關鍵能力；典禮中並邀請南大校友之子陳勁甫教授蒞臨分享「四不一沒有的人生態度」。



黃宗顯校長致詞時表示，過去一年，南大在教學、研究或學生表現方面，皆不負社會殷望，繳出漂亮的成績單。學校積極推動媒合式募款，獲得社會熱心人士與校友支持響應，成立「麗尊展演展翼揚名」、「語文、創意展能」獎學金及「攜手點燈助學計畫」；為激發教師教學能量，今年也將推動「教師教學創新獎勵」；為發揮以「臺南」為名的社會責任與教育使命，今日亦舉行「臺南學研究中心」揭牌儀式，讓臺南學研究成為本校展現兼具在地特色與國際接軌的精緻典範大學不可或缺的重要指標之一。黃校長勉勵師生在新的一年持續秉持「尊德性重學問」的精神，樂於參與、勤於創新、勇於承擔，力求突破，百尺竿頭更進一步。典禮中，黃校長也介紹新學期新進師長及新任主管，新進師長有視覺藝術與設計學系洪明爵副教授，新任一級主管包含圖書館/博物館高實珩館長、英語學系謝麗雪代理主任、綠色能源科技學系傅耀賢主任。



開學典禮南大特別邀請元智大學國際長陳勁甫教授分享人生經驗與國際觀，傳承校友薪傳的南師精神。陳勁甫教授是臺南師範46級體師科黃素雲女士之子，軍事擘劃專家，1985年美國維吉尼亞軍校第一名畢業，哈佛大學決策科學博士，陳教授並於南大118週年校慶獲頒特殊貢獻獎。



南大為肯定上個學期學業成績表現優異的同學，在典禮中也頒獎表揚291位「105學年度第一學期大學部書卷獎」得獎同學、2位「105學年度第二學期入學新生獎勵」得獎同學，以及2016創意公仔競賽得獎的10個團隊。期勉同學們繼續努力，在新學期有更好的收獲。



訊息來源：國立台南大學



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