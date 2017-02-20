「老鷲干雲－羅芳現代水墨回顧展」 25日起在中山國家畫廊盛大展出



(中央社訊息服務20170220 14:50:50)由文化部所屬國立國父紀念館主辦的「老鷲干雲－羅芳現代水墨回顧展」將於2月25日起至4月9日止，在該館中山國家畫廊盛大展出，3月3日(星期五)下午3時舉行開幕式，歡迎各界踴躍參加。



羅芳教授曾任教於國立臺灣師範大學美術系及美術研究所，專攻現代水墨山水，以感受自然界之氣象入畫，喜用矛盾的空間，異於常態的用色，重新建構主觀的感性山水，近年來重視中國人文精神。做到「望秋雲，神飛揚，臨春風，思浩蕩」的想像境界，感覺人與天地之不可分，揮纖毫之筆，來描寫萬物歸心，由內而發的氣勢。



該次大展定名為「老鷲干雲」即是要表現一隻八十歲的老鳥在雲間翱翔，飛躍於千里之上，浸淫於讀書教畫之樂，享受生活，樂觀人生，臨老躍上雲端，心靈隨著老鷲高飛，拍翅扶搖而上，逍遙自在。蒞臨現場親見其畫更覺氣勢磅礡，雄偉p讓鬚眉。



誠摯邀請愛好藝術的朋友共同分享大師筆下的名勝美景，領略其氣韻風華之極致大作。並特別製作與展覽同步放映的動態影片介紹其作品精髓，希望帶給參觀者深刻的感動與共鳴。



相關資訊請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢，或電洽該館服務臺(02) 27588008 分機545、546。(廣告)



展覽名稱：老鷲干雲－羅芳現代水墨回顧展展覽期間：106年2月25日至4月9日展覽地點：國立國父紀念館中山國家畫廊開幕儀式：106年3月3日(星期五)下午3時



訊息來源：文化部



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