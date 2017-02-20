曾拿下「硬式木棒組」4次冠軍的新北強權穀保家商，面對這次「台灣春季甲子園」的最終12強，穀保總教練周宗志相當有企圖心，希望能夠在這次的賽事獲得冠軍。

目前穀保家商陣容當中，總共有12名高三的球員，經驗將會是穀保最重要的資產，教練周宗志在今天「春季甲子園」最終12強抽籤儀式結束後，受訪時也提到這一點，他表示：「今年的目標當然就是冠軍，畢竟陣中有許多高三的球員，這也是我們的一大優勢。」

周宗志也要求自己的球員要戰戰兢兢的面對每一場比賽，他表示從第一場比賽開始，就要求自己的球員不能鬆懈，畢竟每一場都是硬仗，對手都是相當難應付的，因此要自己的球員武裝好自己的心態。

面對這一屆的比賽，穀保投手戰力讓教練相當放心，周宗志表示：「其實每一屆開打前都是很有企圖心的，但是這一屆除了高三球員比較多，比較有優勢之外，對於投手也相當有信心，投手是我們穀保的最大優勢。」