輔大棒球隊贊助中斷 招生恐受影響中央社 (2017-02-20 15:45)
（中央社記者林宏翰台中20日電）大專棒球的傳統勁旅輔大棒球隊近11年得到泰安產險贊助經費，但今年中斷，恐影響球隊未來招生與前景。
輔大棒球隊1976年成軍，曾經是甲組成棒勁旅，旅日名將郭源治、莊勝雄及現任台灣體大校長林華韋都是傑出校友。
泰安產險自2006年起贊助輔大棒球隊，每年新台幣500萬元。2015年八仙塵暴、去年台南維冠大樓地震倒塌等理賠案，都是泰安產險負責，影響財務規劃，今年中斷贊助。
輔大總教練葉志仙表示，感謝泰安產險這些年的贊助，贊助中斷後棒球隊招生、外出比賽經費受到影響。雖有體育署補助，但經費有限，仍需要企業援手。
輔大在2014年曾經拿下大專棒球聯賽冠軍，2015年打進四強，2016年跌出四強，去年12月的大專棒球聯賽預賽墊底，差點跌出甲一級。1060220
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休大伯臨時改號失大樂透2600萬 派兒女代領獎金【北京新浪網】
曝湖人公牛討論交易巴特勒 路威蘭豆將成籌碼【北京新浪網】
馬卡報關注巴薩贏球不慶祝:梅西怒了 沒臉慶祝【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
NBA【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》