教育部體育署今（20）日舉辦「高中硬式木棒組棒球運動聯賽」的最後12強抽籤儀式，號稱「台灣春季甲子園」的比賽從2月6日開打，從43支球隊，經過三階段後，目前僅剩下12支強隊，最後的分組也於今天抽出，第四階段的最終12強，將在2月22日起在嘉義市立及稻江科大棒球場重新點燃戰火。

四支種子球隊分別為高苑工商、穀保家商、平鎮高中、鶯歌工商，其中穀保家商曾拿下4次「硬式木棒組」冠軍，南霸天高苑商工也曾獲得3次，去年冠軍隊的北科附工（原名桃園農工）意外出局，今年的競爭將會更加激烈，誰會捧起冠軍獎盃更加難以預測。

教育部體育署學校體育組組長葉丁鵬致詞時表示：「希望球員們都能拿出最好的表現，將這個號稱『春季甲子園』的比賽打得更加精采，也預祝大家都能夠抽到心目中的好籤，拿到各隊的首勝。」

第四階段賽事將在嘉義市立及稻江科大棒球場開打，而嘉義市立棒球場要將陳列最後24強球隊學校介紹，歡迎大家踴躍前往，球迷們若沒有辦法親臨現場，大家可以透過臉書智林電視台轉播收看，最後四強決賽中華電信MOD－愛爾達電視網、手機、網路三平台位球迷轉播，最後一天的冠軍賽以及季軍賽緯來體育台也將加入轉播，這是有史以來最全面以及最多頻道轉播的木棒聯賽。

12強最後籤表也出爐，高苑工商為種子球隊，普門中學會先面對嘉義高中，這三支球隊分在同一組；第二組穀保家商為種子球隊，東大體中將會遇上興大附農；第三組平鎮高中為種子，美和中學將先遭遇西苑高中；最後一組則是鶯歌工商為種子球隊，南英商工將會碰上成德高中。