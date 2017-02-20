棒球／若無企業贊助 輔大棒球隊恐斷炊NOWnews今日新聞 (2017-02-20 15:43)
輔仁大學棒球隊，自1976年成軍以來，一直是甲組棒球勁旅，然而今年差點在大專棒球聯賽掉到甲二級，現在又面臨贊助斷炊，恐影響後續招生，若沒有企業願意接手，這支擁有41年歷史的棒球隊恐將面臨解散危機。
泰安產險2006年起贊助輔大棒球隊，贊助金額約1年500萬，但泰安產險剛好遇上八仙塵暴、台南維冠大樓地震倒塌等理賠案，影響經營甚鉅。
輔大總教練葉志仙感謝泰安產險這幾年的贊助，然而贊助中斷，將影響後續棒球隊招生，以及外出比賽的經費問題，雖球隊外出有體育署補助，但經費有限，還是需要贊助貼補。
過去輔大曾出多位棒球國手，旅日名將郭源治、莊勝雄，現任台灣體大校長林華韋，都是輔大棒球隊校友，近期最著名的是電影「KANO」主角曹佑寧（AKIRA)，也曾帶起一股輔大風。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休大伯臨時改號失大樂透2600萬 派兒女代領獎金【北京新浪網】
曝湖人公牛討論交易巴特勒 路威蘭豆將成籌碼【北京新浪網】
馬卡報關注巴薩贏球不慶祝:梅西怒了 沒臉慶祝【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
NBA【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》