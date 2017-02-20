輔仁大學棒球隊，自1976年成軍以來，一直是甲組棒球勁旅，然而今年差點在大專棒球聯賽掉到甲二級，現在又面臨贊助斷炊，恐影響後續招生，若沒有企業願意接手，這支擁有41年歷史的棒球隊恐將面臨解散危機。

泰安產險2006年起贊助輔大棒球隊，贊助金額約1年500萬，但泰安產險剛好遇上八仙塵暴、台南維冠大樓地震倒塌等理賠案，影響經營甚鉅。

輔大總教練葉志仙感謝泰安產險這幾年的贊助，然而贊助中斷，將影響後續棒球隊招生，以及外出比賽的經費問題，雖球隊外出有體育署補助，但經費有限，還是需要贊助貼補。

過去輔大曾出多位棒球國手，旅日名將郭源治、莊勝雄，現任台灣體大校長林華韋，都是輔大棒球隊校友，近期最著名的是電影「KANO」主角曹佑寧（AKIRA)，也曾帶起一股輔大風。