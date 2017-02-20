▲WBC中華隊蔣智賢。（圖／記者葉政勳攝，2017.2.19）

經典賽中華隊今天晚間6時30分在台中洲際棒球場熱身賽出戰古巴隊，中華隊先發棒次與投手出爐，由旅日羅德隊投手陳冠宇先發。

中華隊先發攻守名單如下：

一棒左外野手胡金龍、二棒游擊手陳鏞基、三棒右外野手高國輝、四棒二壘手林智勝、五棒ＤＨ林益全、六棒三壘手蔣智賢、七棒一壘手許基宏、八棒捕手林琨笙、九棒中外野手林哲瑄。

許基宏是熱身賽首度先發上陣，胡金龍則是改守左外野，陳鏞基改打第二棒。