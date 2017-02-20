印地安人隊王牌投手Corey Kluber（克勞伯）去年太操，今年春訓調整腳步放慢，因此他是否會擔任印地安人隊開幕戰先發投手，總教練Terry Francona還要考慮。

Kluber去年球季投了215局，進入季後賽之後，他又投了34.1局，整季下來他投了近250局。加上2014年Kluber投235.2局，2015年投222局，近3年他投了超過700局，實在太過勞累，因此印地安人隊為了保護Kluber，決定讓Kluber慢慢調整，不一定要讓他投開幕戰。

Francona表示，如果Kluber還沒準備好要投開幕戰，我們會做調整，雖然開幕戰很重要，但我們更需要他在自己的崗位上，吃更多的局數。

印地安人隊將在4月3日的開幕戰迎戰遊騎兵隊，Kluber能否投這一戰，要看他未來六周的調整而定。過去兩年，Kluber是印地安人隊開 幕戰的先發投手。