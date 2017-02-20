MLB／太操了 Kluber未必投開幕戰NOWnews今日新聞 (2017-02-20 15:12)
印地安人隊王牌投手Corey Kluber（克勞伯）去年太操，今年春訓調整腳步放慢，因此他是否會擔任印地安人隊開幕戰先發投手，總教練Terry Francona還要考慮。
Kluber去年球季投了215局，進入季後賽之後，他又投了34.1局，整季下來他投了近250局。加上2014年Kluber投235.2局，2015年投222局，近3年他投了超過700局，實在太過勞累，因此印地安人隊為了保護Kluber，決定讓Kluber慢慢調整，不一定要讓他投開幕戰。
Francona表示，如果Kluber還沒準備好要投開幕戰，我們會做調整，雖然開幕戰很重要，但我們更需要他在自己的崗位上，吃更多的局數。
印地安人隊將在4月3日的開幕戰迎戰遊騎兵隊，Kluber能否投這一戰，要看他未來六周的調整而定。過去兩年，Kluber是印地安人隊開 幕戰的先發投手。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休大伯臨時改號失大樂透2600萬 派兒女代領獎金【北京新浪網】
曝湖人公牛討論交易巴特勒 路威蘭豆將成籌碼【北京新浪網】
馬卡報關注巴薩贏球不慶祝:梅西怒了 沒臉慶祝【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
NBA【NOWnews今日新聞】