日本武士國家隊企業公司今天發表，2月28日、3月1日與中職聯隊所進行的中職日職對抗賽，日本隊將選出12球團主場人氣販售女郎參加這次賽事。

這次日本10球場共有18位銷售女郎參加。

此外日本隊也有「官方應援女郎」參加，包括藝人HONOKA、歌手fumika兩人過去都擔任過球場銷售女郎，很受到歡迎，也將重拾過去打工生活，炒熱現場氣氛。

HONOKA表示：「我過去在出道前擔任過銷售女郎，這次能夠被選為日本應援大使很開心，我希望能夠炒熱現場氣氛。」

fumika說：「我在大學時候擔任過福岡巨蛋銷售女郎打工，也跟球迷一起開心炒熱氣氛，我還記得去年在明星賽唱國歌時，當時的情景，能被選為應援大使很光榮，希望一定要炒熱現場氣氛。」