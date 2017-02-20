捷恩斯高球賽奪冠 強生榮登世界球王中央社 (2017-02-20 14:44)
（中央社記者李晉緯台北20日電）美國選手強生（Dustin Johnson）在捷恩斯公開賽以4輪總計低於標準桿17桿的267桿成績奪冠，也成為最新的世界球王。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金700萬美元（約新台幣2億1561萬元）的捷恩斯公開賽（Genesis Open），當地時間16日起在美國的加州進行4回合共72洞的賽事。
強生4輪分別擊出66桿、66桿、64桿、71桿，最終以4輪總計低於標準桿17桿的267桿成績奪冠。
拿下這座冠軍，強生也擠下澳洲好手戴伊（Jason Day），成為新科世界球王。1060220
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休大伯臨時改號失大樂透2600萬 派兒女代領獎金【北京新浪網】
曝湖人公牛討論交易巴特勒 路威蘭豆將成籌碼【北京新浪網】
馬卡報關注巴薩贏球不慶祝:梅西怒了 沒臉慶祝【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
NBA【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》