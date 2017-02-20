先前國王總管Vlade Divac才保證不會交易當家球星DeMarcus Cousins（卡森斯），沒想到明星賽剛落幕，知名美國記者Adrian Wojnarowski就在推特上爆料指出，Cousins將被交易至鵜鶘，與Anthony Davis組成恐怖的禁區雙塔。

今天在紐奧良舉行的全明星塞，西區Cousins在沒有傳出傷痛下，僅僅上場兩分鐘，就有消息指出，國王隊將完成Cousins的交易案。

根據《ESPN》報導指出，鵜鶘送出Buddy Hield、‎Tyreke Evans、Langston Galloway三名球員外加未來首輪和第二輪選秀權，換來Cousins。

先前就有消息指出Cousins這個夏天並不想要與國王續約，而是傾向於在交易大限前能夠被交易。

國王總管Divac先前才表示，Cousins是球隊未來的核心，球隊不會將他交易之任何對，希望能夠與他在今年夏天續約，如今在明星賽後，傳出令人震撼的消息。