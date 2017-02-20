NBA／直接待在紐奧良？ 傳國王將卡森斯交易至鵜鶘NOWnews今日新聞 (2017-02-20 14:47)
先前國王總管Vlade Divac才保證不會交易當家球星DeMarcus Cousins（卡森斯），沒想到明星賽剛落幕，知名美國記者Adrian Wojnarowski就在推特上爆料指出，Cousins將被交易至鵜鶘，與Anthony Davis組成恐怖的禁區雙塔。
今天在紐奧良舉行的全明星塞，西區Cousins在沒有傳出傷痛下，僅僅上場兩分鐘，就有消息指出，國王隊將完成Cousins的交易案。
根據《ESPN》報導指出，鵜鶘送出Buddy Hield、Tyreke Evans、Langston Galloway三名球員外加未來首輪和第二輪選秀權，換來Cousins。
先前就有消息指出Cousins這個夏天並不想要與國王續約，而是傾向於在交易大限前能夠被交易。
國王總管Divac先前才表示，Cousins是球隊未來的核心，球隊不會將他交易之任何對，希望能夠與他在今年夏天續約，如今在明星賽後，傳出令人震撼的消息。
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