籃球偉人張伯倫高掛了55年的紀錄，被刷新了，一眉道人戴維斯今天在NBA明星賽上，個人獨拿52分，西區明星隊以192比182擊敗東區。



在他之前， NBA明星賽個人得分最高的紀錄，是張伯倫在1962年創的42分。



戴維斯今天39次出手，中了26球，裡面有20分是第四節拿下，他也成為繼2011年的小飛俠布萊恩之後，第一個在自家場地拿下明星賽最有價值球員的選手。



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