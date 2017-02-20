備戰經典賽（WBC）的中華隊19日輕取世大運中華培訓隊，開訓以來四連勝，是好的開始。今（20日）晚中華隊將迎戰勁敵古巴隊，由旅日羅德隊左投陳冠宇先發，對中華隊來說，是考驗的開始。

古巴隊在國際賽的成績已不如過去輝煌，甚至前年底的世界棒球12強賽還輸給中華隊，即使如此，古巴隊仍是支投打戰力堅強的勁旅，別忘了2013年經典賽中華隊八強賽在東京巨蛋遭古巴隊砲轟，提前7局0比14慘敗，當時中華隊總教練謝長亨說沒有特殊的投手，是很難壓制古巴隊的打擊火力。

此次經典賽中華隊組訓過程並不順利，與2009年的狀況有點類似，當時中華職棒La New熊及興農牛兩隊沒有配合中華隊的徵召作業，中華隊是由旅外球員、兄弟象、統一獅及部分業餘球員組成，結果24小時之內連續輸給韓國及中國大陸，遭到淘汰，也因此2013年的經典賽，中華隊必須從資格賽打起。

記取2009年失利的教訓，2013年經典賽台灣棒壇大團結，不僅中職四支球團全力支援，王建民、陽岱鋼也首度加入中華隊助陣，還有郭泓志，這一次可說是中華隊整體戰力最整齊的一次，能打進八強，絕非偶然。

中華隊赴澳移地訓練三戰都贏得勝利，加上昨天再輕取世大運中華培訓隊，四連勝的戰績，或許能讓人將組訓過程不順利的事情暫時拋諸腦後，接下來兩場對古巴隊的硬戰，是真正的考驗，中華隊能否打出讓人眼睛為之一亮的內容，將是焦點。