2017「食尚玩家就是你」體驗營 跟著美和科大食營系一起走進食品加工與檢驗



(中央社訊息服務20170220 11:40:45)美和科技大學食品營養系106年2月6日至10日舉辦為期一週的「食尚玩家就是你」體驗營，提供屏東縣內來自屏榮高中、佳冬高農、旗山農工及東港海事等學校近150名學生免費參加。五天的體驗課程包括有食品檢驗分析與食品加工等，以咖啡豆為課程主角，進行咖啡豆營養素分析，並製作出數十道咖啡創意料理、加工製品等。學生對於能將咖啡入菜感到相當特別，不僅學習到創意料理及檢驗分析，更提前體驗大學課程的豐富多元。



該體驗課程分成「食品檢驗分析組」及「食品加工組」，檢驗分析課程以咖啡烘豆揭開序幕、食品加工課程則搭配在地產業特色，以咖啡及東港水產品融入課程。學生將烘焙過的咖啡豆進行脂肪、蛋白質、水分及灰分等營養成分之數據分析，再利用高效液相層析儀(HPLC)分析，了解咖啡因含量與單位濃度，層層分析方式讓學生對咖啡豆有更深度的認識。課程中也讓學生實際進行快篩檢驗，檢驗食材之硼砂、澱粉、活菌數及餐具是否清潔，增進學生對食品安全衛生之認知與瞭解。



食品加工課程則教導學生如何將咖啡入菜，舉凡烹煮咖啡醬鴨、咖啡鐵蛋及原蹄咖啡鍋等美味佳餚，盡情創意料理，增添不少學習樂趣。還有魚漿煉製品課程學習如何製作三色魚糕及魚丸等，並於課程結束後進行品管試驗，了解食材之水活性及水分等，學生既能品嘗親手製作之料理，同時能了解食物組成，課程豐富又有趣。



食品營養系主任陳玉桂說，該系近年來積極推動食品安全檢驗分析，並致力於創新食品開發。希望透過研習與實作課程，讓高中職學生在歡樂環境中吸收專業知識，提前體驗大學課程，並經由操作實驗過程，讓學生能於輕鬆環境下吸收所學，提供未來就學方向。



訊息來源：美和科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208996.aspx