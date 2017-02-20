唐威廉美語竹北十興校「小鬼大偵探」冬令營 美語實力大爆發



(中央社訊息服務20170220 09:35:29)冷颼颼的冬季，身體需要好好滋養，腦袋也要大進補！位於竹北十興國小勝利三街2號的唐威廉美語竹北十興校（電話：03-550-8808），今年寒假舉辦「小鬼大偵探」冬令營，全美語的情境搭配匠心獨運的活動設計，讓孩子們扮演大偵探，從肢體活動、感官思考到美語表達，探索自身更多的可能性，全面激發潛能，爆發出驚人的美語實力。



唐威廉美語竹北十興校Edward蔡主任對兒童美語教育抱有深刻的熱誠，從環境設施到教材師資，都以最嚴苛的標準看待，他認為唯有一百二十分的用心計較，才不會辜負家長和孩子的期望。唐威廉美語竹北十興校擁有蓊鬱的庭園造景，並特邀知名手繪藝術家，重現台大醫院兒童醫療大樓的手繪藝術，打造最夢幻的兒童美語五星級學習環境。孩子在唐威廉美語竹北十興校參加「小鬼大偵探」冬令營，開闊的場地讓他們盡情伸展肢體，感受環境的美學陶養。



Edward蔡主任也表示，唐威廉美語以亞洲孩子為開發對象的12級等美語教學系統，結合美國、加拿大專業外籍教師的情境式教學，最符合他的美語教育理念，以外籍教師為主的教學體系，讓孩子有更多機會接觸到美語母語人士，除了美語課堂上，下課後也能隨時和外籍教師交流、溝通；加上唐威廉美語竹北十興校豐富的活動安排，為孩子塑造最棒的兒童美語學習環境，讓孩子自然提升美語力，更大幅提升學習意願，冬令營活動、美語成效博得滿級分！



唐威廉美語竹北十興校冬令營「小鬼大偵探」，外籍教師精心設置各種關卡，用美語進行遊戲說明和引導，考驗孩子們能否成為一位合格的大偵探。運用靈活的身手，安靜地穿過陷阱；發揮絕佳的觀察力和記憶力，記下案發現場的線索；集思廣益，一起推理出暗號的隱藏意涵；視聽味觸嗅，五種感官一個都不能缺席！在全美語的環境下，唐威廉美語竹北十興校的孩子們盡情發揮潛能，百分百活用身體、感官和思維，並將平時深厚沉澱的美語基礎一次爆發，在歡笑中體驗到最具創造力的兒童美語學習環境。唐威廉美語相信，巧妙安排各種主題式的活動，外籍教師專業的引導，讓美語隨時出現在孩子的生活經驗中，能讓孩子輕鬆打下紮實穩固的美語基礎，美語就如同母語一樣，成為孩子永遠帶得走的能力！



訊息來源：唐威廉文化事業股份有限公司



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