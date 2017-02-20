鏢手熱血 齊聚南台灣 首屆全國大專飛鏢賽於南臺科技大學熱鬧登場



(中央社訊息服務20170220 09:34:35)首屆大專院校暨青少年飛鏢競技錦鏢賽，18日在南臺科技大學三連堂體育館正式登場，來自全國60多所大專校院與20所以上高中職學校選手同場競技，2月18、19日兩日將有300餘場賽事進行，精采可期。本次競賽由臺南市體育總會、台灣飛鏢競技協會、世界文創產學經貿協會三方共同主辦，旨在為台灣飛鏢運動打造健康、專業、多元的互動平台，促進飛鏢運動的正面發展，為飛鏢運動的愛好者，開創優良的運動形象及環境。



18日上午舉行開幕儀式，由台灣飛鏢競技協會黃健一理事長、南臺科技大學主任秘書許昇財等，共同出席為大會致詞及開鏢，並進一步了解飛鏢運動的競技方式及規則，以及共同觀賞選手精湛的鏢技，感受選手在對戰時的高度專注及抗壓，體驗飛鏢運動的時尚魅力。



透過社團推廣、鏢隊籌組及競賽的舉辦，飛鏢運動的風氣在全國各大專校院內日益盛行，南臺科技大學在近期落成的生活機能館一樓，更有飛鏢運動訓練中心的進駐，提供學生們單純、專業的優質練鏢環境，不定期舉辦職業選手的交流及教練課程，在課餘期間，讓同學培養一項時尚的新運動。鏢隊的成立更帶領學生鏢手朝大型的競賽前進，並籌措資源輔助學生挑戰國際級的飛鏢賽事。



飛鏢運動結合了肌肉記憶、精神專注及高度抗壓的運動元素，本次競賽全程採用Dartslive 2電子飛鏢靶機，競技選手雙方持鏢，依序對距離2.44米外靶面擲鏢，15吋的靶面上依得分高低不等，分為82個靶位，靶心直徑大小約3.5公分（50圓硬幣直徑為2.8公分），依國際級的競賽形式及規則修改進行，選手需表現出高度的穩定性及攻守間的策略，與全國的大專青少年好手交流競技，一同打造這場優質的競賽。



激烈的競賽場外，同期舉辦「熱血鏢手．挽袖助人」捐血活動，由台南永恆獅子會、台南市捐血中心籌辦，募集民間單位贊助，提供200項贈品供捐血民眾參與摸彩，包括：Dartslive 200S藍牙電子飛鏢靶（市值約8000元）、Vulz Bicycle自行車（市值約7000元）、大魯閣棒球打擊場現金抵用卷、電影票卷及愛咬熱狗現金抵用卷。另有巨林生技及串門子雲盟科技贊助捐血民眾免費DJB機能飲品（大會指定飲品）及Life Link線上購物紅利點數，競賽同時不忘公益助人。



本次競賽在產、官、學界的共同支持下，為大專院校青少年籌劃大規模的全國飛鏢賽事，除台南市政府、台南市體育總會及台灣飛鏢競技協會大力的支持外，台南在地的南臺科技大學及長榮大學也提供相當的協助，包括：競賽場地、志工人力、網路資源…等。另有十多個民間機構支持及贊助，提升競賽整體的質感及效益，大會更整合了各界資源，提供新台幣30萬元的總獎金，鼓勵參賽的青少年選手們，並極積規劃更多的資源，協助本競賽優秀的選手參與後續更多更大型的國內外賽事，期望透過本次競賽發掘優秀的青少年選手，也為台灣飛鏢運動的未來扎根。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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