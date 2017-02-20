潛立方旅館開幕 與明道大學簽訂實習合作合約



(中央社訊息服務20170220 09:33:52)全亞洲唯一的潛水旅館「潛立方」19日在台中開幕，開幕典禮現場貴賓雲集，明道大學亦在當天與潛立方旅館簽約合作，提供餐旅管理學系與休閒保健學系學生工讀實習機會，雙方並將合作共同辦理訓練課程、推廣教育、學術研討會等活動，協助學生能夠提前進入職場，培育更多國際化服務人才。 明道大學郭秋勳校長與潛立方旅館陳華慶董事長，在台中市林佳龍市長的見證之下，雙方簽訂實習與就業合作備忘錄。林佳龍市長表示，目前台中市共有437家旅宿業，服務業人才需求量大，多了潛立方旅館，將成為行銷台中的特色亮點。郭秋勳校長則表示，能與潛立方旅館實習合作，將有助於學生拓展多元視野，學生三年級時提前進入職場做中學，累積工作實務技巧與經驗，讓畢業後無縫接軌。 潛立方旅館除了提供住宿外，也規劃一系列潛水體驗課程，可與明道大學兩個科系結合，餐旅系提供學生至旅館學習餐飲服務技巧，休保系提供學生至游泳池及潛水教室，學習戶外教育指導技巧，工讀實習之餘，學校也將輔導學生考取相關證照，例如：中西餐烹飪專業證照與國際潛水證照等，提升畢業後更多元的就業選擇，與強化自己的競爭優勢。 在這場開幕典禮的周邊，還有另一個焦點，16位就讀明道大學餐旅系的金釵，穿著正式專業的服技制服，在現場擔任禮賓人員，餐旅系三年級的蔡月婷說：「這是我第一次參與大型的禮賓服務，感到非常興奮，想到以後可以在這麼有特色的潛水旅館實習，也很期待。」為了這場隆重的儀式，學生一週以來接受潛立方旅館人員與老師的指導，專業的程度令人絲毫看不出學生的青澀，這場開幕典禮更可說是潛立方旅館與明道大學雙方產學合作的前哨戰，為未來的計劃吹響成功的號角。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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