亞洲大學舉辦創新教學工作坊邀請中醫大吳禮字教授及亞大護理系主任吳樺姍分享PBL（問題導向學習）經驗



(中央社訊息服務20170220 09:28:40)亞洲大學教學資源暨教師發展中心2月14日辦理創新教學工作坊，由副校長柯慧貞主持，邀請中國醫藥大學醫學系吳禮字教授主講「問題導向學習的理念與實施成效」，蔡進發校長與一二級主管們到場聆聽與討論。



吳禮字教授依據美國學者戴爾（Edgar Dale）提出的學習金字塔理論（Cone of Experience），點出創新教學模式的重要性。吳教授指出，學生在講授學習的過程中，僅有42%的知識會在講授過程中立即記住；一週後，約只有20%的知識存於腦海中！吳教授認為，在學識與資訊爆炸的時代，知識已多到無法一一講授，授人以魚，不如授人以釣竿，「需培養學生主動學習的態度，透過做中學（learning by doing），訓練學生運用正確的資訊管道與方法取得知識、解決問題的技能。」



吳禮字教授指出，PBL（Problem-Based Learning, 問題導向學習）教學的執行過程中，教師需擬定一個真實或虛構的故事情境，讓小組學生自己去發掘裡面的問題，在共同討論後，分頭查詢資料、一起解決問題，並自行訂定學習目標，引導學生在解決問題的過程中，達到學習目標。整個教學過程中，引導老師（tutor）只扮演輔助者或刺激者的角色，不主動教導，讓學生自我學習、小組共同學習，養成學生解決問題的能力與主動學習的習慣。



吳教授介紹了中國醫藥大學1999年至今執行PBL的策略與資源建置；她談到從成立醫學教育改革委員會、PBL教室的建置，開始執行創新課程，遭遇人力（tutor培訓）、時間、金錢上的困難；到現今跨越困難、穩定發展、施行共同教學引導老師（co-tutor）機制，並持續改進修正。



在整個PBL執行過程中，吳教授強調，上課前執行小班導師會議（Tutor meeting）的重要性─小班導師會議使引導老師間得以互相交換、學習導引技巧及經驗。各校PBL課程及施行方式並不一致，吳教授鼓勵亞大能與其他學校交流，互相切磋、參考學習，帶動教育品質的提升。



亞大護理系主任吳樺姍也分享PBL推動策略與成效；吳主任指出，護理系的推動策略包括由系主任組成工作小組，編寫教案與審訂，培訓教師，PBL教室建置、成效評估表與回饋表的設計案。由護理學導論開始實施，也結合一分鐘回饋，瞭解學生的學習心得與建議。從學生回饋瞭解到：學生在PBL投入較多，溝通互動與獨立思考能力皆有所提升。



訊息來源：亞洲大學



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