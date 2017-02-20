亞洲大學舉辦新進教師研習會 蔡進發校長勉勵新進教師以學生為中心、有效提升學生學習動機與問題解決能力



(中央社訊息服務20170220 09:28:05)亞洲大學教學資源暨教師發展中心2月14日舉辦新進教師研習會，計有創意設計學院院長兼創意商品設計學系主任陸定邦特聘教授等10位新進教師與會，蔡進發校長新進教師加入亞洲大學的大家庭。



蔡校長表示，亞大創校16年，經全體教職員努力，辦學績效卓著，最近由天下（Cheers）雜誌主辦、大學校長互評的「大學辦學績效」排行的最佳TOP20調查，亞大今年排名第4；備受各界肯定，且已連續12年獲教育部評為「教學卓越」大學，新生註冊率在私校中名列前茅，表現亮眼。此外，參加教育部獎助學生國際設計競賽成績，亞大連續3年名列高教體系第一名；亞大還設立附設醫院，讓護理、心理、職治、視光、聽語治療學系學生有好的實作場所；且亞大現代美術館定期展覽，提升學生的人文藝術與美學素養。



「當老師最重要的是教學，一切以學生為中心！」蔡校長勉勵新進教師引用創新教學法，亞大不斷推動創新教學法，過去推動一分鐘回饋、服務學習融入專業課程以及翻轉教學等，強調啟發學生學習動機、建立學習信心，並不斷透過了解學生的回饋，及時改進教學；目前正推動問題導向與專題導向學習法；希望新進教師也投入，能不斷改革與精進教學，提升學生學習成效。



為了讓新進教師儘快瞭解教師相關法規與資源，能融入亞大辦學特色及環境，由副校長兼教發中心主任柯慧貞、教務處副教務長蔡碩倉、學務長張少樑、總務長朱界陽、人事室主任李維宗、資訊處、研發處、產學處、圖書館主管等人到場介紹各單位業務。



此外，還舉辦創新教學、翻轉教學工作坊，邀請中國醫藥大學醫學系吳禮字教授、亞大護理學系主任吳樺姍主講PBL(問題導向學習)；再邀請教發中心組長周廷璽、經管系鄭家年老師分享翻轉課程的理念方法與實施成效，鼓勵老師發展數位教材，讓同學可先自學，也可反覆複習，然後把課堂時間多用來和學生互動，強化問題解決能力，提升學習動機和教學成效。



訊息來源：亞洲大學



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