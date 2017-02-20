府中15臺灣原創動畫主題展 展場變身動畫攝影棚 小朋友也能輕鬆玩動畫!



(中央社訊息服務20170220 09:24:07)「臺灣原創動畫主題展」是府中15新北市動畫故事館為動畫藝術創作者打造的展覽平臺，開館以來已有92位藝術家透過此平臺展出他們精彩的作品。即日起至4/4於府中15三樓至五樓展場推出「青菜好好吃？！—兒童動畫教育展」、「虎爺ㄏㄨㄏㄨㄏㄨ—動畫創作展」及「裡面沒東西—詹凱勛動畫展」，展出張淑滿導演、新生代創作者團隊「虎爺山大王」及剛獲2016法國安錫國際動畫影展入圍的詹凱勛等人的動畫作品。



育有兩個孩子的張淑滿導演，在就讀臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所時期，因緣際會認識了原住民部落的朋友，而到部落教孩子們用動畫創作，也因此開啟了動畫教學之路，被稱為怪獸老師的他除了教孩子拍動畫外，也以自己的小孩為主角拍攝了一系列兒童教育的動畫作品。



本次「青菜好好吃？！—兒童動畫教育展」張淑滿導演以她最喜歡的停格動畫，在展場打造了一座親子可以互動的紙箱屋小鎮，邀請大小朋友一起在現場體驗不同的動畫創作媒材，並嘗試動手體驗拍動畫。導演張淑滿表示，本次展覽就是希望讓小朋友輕鬆動手玩動畫，舉凡青菜、糖果餅乾等都可以做為停格動畫的材料，讓小朋友一邊拍一邊吃，透過遊戲的方式，也讓小朋友不排斥吃青菜。



「虎爺ㄏㄨㄏㄨㄏㄨ—動畫創作展」則是由臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系畢業生組成的「虎爺山大王」團隊，他們的動畫短片〈虎爺〉已奪得國內數十個各大獎項的肯定，本次展覽將首度揭露〈虎爺〉創作過程的分鏡手稿、美術設定，以及從平面動畫轉化成3D模型過程。



「裡面沒東西—詹凱勛動畫展」是詹凱勛入選2016法國安錫國際動畫影展後的首度大型個展。詹凱勛去年甫自國立臺北藝術大學動畫系畢業，在學期間已於動畫界四大影展中的廣島國際動畫影展、安錫國際動畫影展及札格拉布國際動畫影展嶄露頭角，本次於府中15首度集結他獲獎8部作品，包含入選安錫動畫影展的〈啪啪啪PAPAPA〉以及廣島國際動畫影展的〈扭蛋叩嘍叩嘍〉等，透過此次個展可以一窺這位才華洋溢且動畫技術成熟的年輕動畫創作者創作歷程以及對多媒材的嘗試。



府中15新北市動畫故事館2017臺灣原創動畫主題展即日起至4/4，於3樓至5樓展覽室展出「青菜好好吃？！—兒童動畫教育展」、「虎爺ㄏㄨㄏㄨㄏㄨ—動畫創作展」及「裡面沒東西—詹凱勛動畫展」，邀請民眾前來透過作品進入藝術家的藝想世界，發現臺灣原創動畫令人驚豔的軟實力！展覽期間除了靜態展覽，還規劃了多場動畫工作坊及動畫論壇，詳細活動訊息可至府中15官網http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/、臉書查詢或電洽29683600轉281。



訊息來源：新北市政府文化局



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