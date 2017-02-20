正修校友會新春團拜喜洋洋 魔術水餃肚皮舞熱鬧滾滾



(中央社訊息服務20170220 09:18:28)繼去年台語風後，正修科技大學校友會今天舉行的「106年新春團拜──舞賀正修、榮耀全球」令人耳目一新!新科校友總會長廖昆隆使出拿手的「名片閃切竹筷」魔術贏得滿堂彩，2百多位傑出校友邊吃水餃邊留意是否幸運吃到黃金，並有肚皮舞表演、撞球賽，氣氛熱鬧滾滾，別出心裁的規劃令校友連連說讚啦! 正修科技大學校友會今天舉辦「舞賀正修、榮耀全球──106年校友新春團拜」，包括校長龔瑞璋、副校長吳百祿、學務長林烈利、工學院長襲皇光等學校一級主管、前市議會議長黃啟川、市議員黃香菽、曾麗燕及校友總會長廖昆隆懷著愉快的心情寒暄，「新年快樂」、「恭禧」聲此起彼落，學校熱舞社舞蹈動感十足，炒熱現場氣氛。 為呈現新年新氣象，新科校友總會長廖昆隆為讓所有參加團拜的校友有全新感受，更苦練魔術，當天小露一手，在學務長林烈秋的協助下，當場表演了一段「名片閃切竹筷」，令與會校友眼睛為之一亮，叫好連連。 新春團拜安排有水餃宴，大家你一口我一口的，吃得津津有味，現場並有薩克斯風演奏及肚皮舞表演，宛如一場新春嘉年華會，廖昆隆並呼籲校友，吃水餃時要特別小心，若吃到硬的東西，很有可能就吃到黃金了。 儘管元宵剛過，會中並有猜燈謎領紅包活動，讓校友腦筋急轉彎、動動腦不會老，如「老店新開」猜地名，就有人猜到新店，「不如歸去」猜中藥名，有人就猜到當歸，你一言我一語的非常有趣，現場氣氛非常和諧，與會校友紛紛有感而發的說，真是有創意啊，新春團拜一年辦得比一年好喔! 校長龔瑞璋並表示，正修今年持續獲教學卓越、典範科大1億多元的補助，辦學績效超越許多國立大學，招生更達頂標，註冊總人數位居全國技職校院第一名，顯見學校辦學及校友在各行各業的表現獲各界肯定。 校友會總會長廖昆隆當年求學時老師一句「挫敗後的表現，才是日後成功的關鍵」對他影響深遠，讓他經營的齒輪公司更加成長，獲馬英九總統頒發「台灣之光」獎章、交通部「雪隧之光」獎章，這一切都要感謝師長教悔。



訊息來源：正修科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208981.aspx